بيروت - نادين محمد -

تنصح خبيرات التغذية باتباع رجيم فعال جداً للبنات محبات الاكل بين الوجبات. فالكثيرات يشعرن بالجوع خلال النهار وخارج مواعيد المائدة الرئيسية. ولهذا يلجأن الى اسكات هذا الشعور عن طريق تناول الاطعمة التي تحتوي غالباً على السكر والدهون الضارة. وهذا ما يسبب مع مرور الوقت زيادة الوزن. ولهذا يرى الكثير من اختصاصيي التغذية انه لا بد من التوقف عن اتباع هذه العادة. الا ان آخرين يشيرون الى انه من الممكن تطبيق رجيم فعال جداً للبنات محبات الاكل بين الوجبات يساعد على تخسيس الوزن الزائد في اسبوع فقط.

برنامج رجيم محبات الاكل بين الوجبات

يقوم تطبيق رجيم فعال جداً للبنات محبات الاكل بين الوجبات على اتباع هذا البرنامج لمدة اسبوع.

اليوم الاول

الفطور. كوب من القهوة او الشاي او من خلاصة نباتية من دون سكر، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، 100 غ من جبنة بيضاء خالية تماماً من الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 8 غ من البندق.

الغداء. 120 غ من الشمندر الاحمر المبشور مع القليل من الخل البلسمي، قطعة متوسطة الحجم من الستيك مع القليل من الحبق، 100 غ من الارز المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى الخالي من الدسم.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من المرتديلا.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، بيضة مسلوقة من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 10 غ من الزبدة، كوب صغير من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

الغداء. طبق سلطة ماش مع 50 غ من الذرة وملعقة طعام من زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون، 125 غ من فيليه السلمون المشوي مع الكراث والفطر، 125 غ من الفراولة.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 20 غ من الخبز الكامل مع القليل من المربى.

العشاء. طبق من قلوب الارضي شوكة المسلوقة مع القليل من الخل البلسمي والزعتر والشمندر والطماطم والحبق، ملعقة طعام من المربى قليل السكر كتحلية.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون سكر.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 8 غ من البندق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم ومن دون تحلية.

الغداء. طبق من سلطة الجزر المبشور مع القليل من الذرة وعصير الليمون وزيت الزيتون، 150 غ من لحم الدجاج الابيض المشوي الخالي من الدهون، بروكولي مطهو على البخار، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة من دون نشويات ومن دون دهون، 160 غ من الكلامار المشوي مع الثوم، طماطم مشوية، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

اليوم الرابع



الغداء. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، 100 غ من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة بسكويت صغيرة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم وغير المحلى.

الغداء. طبق من سلطة ماش مع القليل من الخل البلسمي، قطعة متوسطة الحجم من لحم العجل المشوي من دون دهون، قطع من الباذنجان المشوي بالثوم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والخالي من الدسم، 25 غ من الخبز الكامل.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، بسكويت مخصص للرجيم.

العشاء. 120 غ من الشمندر المبشور مع القليل من البقدونس ومن عصير الليمون وزيت الزيتون، بيضة مسلوقة من دون دسم مع القليل من الكراث، نصف حبة مانغا.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، 100 غ من الفراولة.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم، حبة كيوي.

الغداء. طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، طبق من الطماطم الكرزية، 8 غ من اللوز غير المقلي وغير المملح.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار من دون نشويات، قطعتان صغيرتان من السمك المشوي، حبة تفاح.



اليوم السادس

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، 180 غ من شرحات الاناناس.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

الغداء. طبق من سلطة الملفوف الاحمر مع ملعقة طعام من زيت الجوز، 180 غ من السمك المشوي مع القليل من الزعتر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم، رشة قرفة.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من السلطة مع الفطر والقليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة من فيليه السمك المشوي، حبة اجاص، قطعة صغيرة من الخبز الكامل.

اليوم السابع

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 30 غ من الخبز الكامل، 10 غ من الزبدة، 100 غ من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، حبة كيوي.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم مع القليل من القرفة.

الغداء. طيق من الجزر المبشور مع القليل من عصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي مع القليل من الكاري، 100 غ من العدس المطهو على البخار، ثمرة اجاص.

وجبة خفيفة. كوب قهوة او شاي من دون سكر، طبق من الطماطم الكرزية، 8 غ من الجوز.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، 70 غ من السمك المشوي من دون دهون مع القليل من عصير الليمون والحبق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر. وهكذا ينتهي تطبيق رجيم فعال للبنات محبات الاكل بين الوجبات بخسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في مدة قصيرة.



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