الصاروخ لورديانا جنت الشباب بالرقصة دي: اركني يا صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - أثار مقطع فيديو لراقصة برازيلية الجنسية، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداوله بشكل واسع.

وظهرت الراقصة وهي ترقص على أنغام مهرجان “إخواتي”، وسط تفاعل وتصفيق الكثيرين.

وتبين أن هذه الراقصة اسمها “لورديانا”، وأنها تقيم في مصر، مثل المئات اللاتي يعملن بها بالمجال نفسه، وأن مقطع الفيديو تم التقاطه، أثناء تواجدها بأحد مراكز التجميل بمنطقة مصر الجديدة.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تظهر فيها “لورديانة”، لكنها أشعلت السوشيال ميديا، قبل 7 شهور، برقصها على أغنية “عود البطل”.

كما قدمت عددًا من الحفلات في الساحل الشمالي، مع الفرقة البرازيلية “شو”، على أغاني “آه لو لعبت يا زهر، وعم يا صياد”، وغيرها.

تقدم “لورديانة”، أيضًا، دروسًا في الرقص الشرقي، وتنشر مقاطع فيديوهات منها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”.