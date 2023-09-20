شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أفضل وقت لممارسة الرياضة لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون أفضل وقت لممارسة الرياضة إذا كنت تريد إنقاص الوزن، وذكرت دراسة أمريكية أجريت على 5285 شخصًا بالغًا في منتصف العمر أن ممارسة الرياضة بين الساعة 7 صباحًا و9 صباحًا كانت أفضل وقت لفقدان الوزن، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وكان لدى المشاركين في هذه الفئة مؤشر كتلة جسم أقل ومحيط خصر أصغر من الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في منتصف النهار أو في المساء، وكان هذا على الرغم من أنهم يقضون وقتًا أطول في الجلوس أكثر من الآخرين.

وقال العلماء إن التمارين الصباحية قد تكون الأفضل لأن الالتزام بالجدول الزمني أسهل، كما أن احتمال تشتيت انتباه الناس عن طريق المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات أقل.

وقالت الدكتورة ريبيكا كروكوفسكي، عالمة النفس السريري في جامعة فيرجينيا الأمريكية: "هذا بحث جديد يتوافق مع نصيحة شائعة لتحقيق أهداف التمارين الرياضية أي أن تحدد موعدًا للتمرين في الصباح قبل أن تشتت انتباهك رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات."

وكشف الخبراء عن أهم الأسباب التي تجعلك تفقد الوزن منها: تغيير النظام الغذائي، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وزيادة عدد الخطوات والمشى يومياً.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا لديهم إيقاعات يومية - أو "ساعات الجسم" - تعمل مبكرًا، مما قد يحسن جودة النوم ويضمن جدولًا زمنيًا ثابتًا، مما قد يؤدي جميعًا إلى فقدان الوزن.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين كانوا مبكرين كانوا أكبر سنا بـ 10 إلى 13 سنة من أولئك الموجودين في المجموعتين الأخريين.

بالنسبة للدراسة، التي نشرت اليوم في مجلة السمنة، نظر العلماء في بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) - الذي يقيم صحة حوالي 5000 من البالغين والأطفال في الولايات المتحدة كل عام.

استخدموا بيانات من عام 2003 إلى عام 2006، عندما ارتدى المشاركون أجهزة تتبع اللياقة البدنية - أو مقاييس التسارع - على الورك لتتبع التمارين لمدة سبعة أيام متتالية.

في الدراسة، تم استخدام البيانات من أجهزة التتبع لتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات: الصباح، أو من 7 صباحًا إلى 9 صباحًا، منتصف النهار، بين 11 صباحًا و 1 ظهرًا، أو المساء، من 5 مساءً إلى 8 مساءً، المتدربون.

ثم قام العلماء بتجميع بيانات حول مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر في كل مجموعة لمعرفة المجموعة الأقل عرضة للسمنة.

ومن بين المشاركين، كان 642 شخصًا في المجموعة الصباحية بينما كان 2400 يمارسون الرياضة في منتصف النهار و2187 في المساء.

كان مؤشر كتلة الجسم أدنى مستوى له في المجموعة الصباحية عند 25.9 كجم/م2، مما جعلهم أعلى بقليل من النطاق الصحي الذي يتراوح بين 18.5 إلى 24.9 كجم/م2.

وكان محيط الخصر أيضًا في أدنى مستوياته في المجموعة الصباحية حيث بلغ 36 بوصة (91.5 سم).

في المجموعة المسائية كان 37.4 بوصة (95 سم) وفي مجموعة منتصف النهار كان 37.7 بوصة (95.8 سم).

كما أشارت دراسة أخرى من معهد كارولينسكا السويدي نشرت في وقت سابق من هذا العام إلى أن ممارسة الرياضة في الصباح هي الأفضل لفقدان الوزن، بعد اكتشاف أن الفئران لديها معدل استقلاب أعلى للدهون عند ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم.