انسداد الأنف من أكثر أعراض الجهاز التنفسي إزعاجاً، خاصة عندما يحدث في أثناء الليل، ويُسبب صعوبة التنفس والنوم. ومن الشائع أن يحدث انسداد الأنف نتيجة الإصابة بالزكام، ولكن هناك العديد من الحالات الصحية الأخرى التي تُسبب انسداد الأنف دون زكام.

في السطور التالية، ستتعرفين على أسباب انسداد الأنف دون زكام عند النوم؛ لتتعرفي إلى السبب الذي تعانين منه وتباشري العلاج من الفور.

1- الحساسية

لا تحدث جميع أنواع الحساسية مع حلول فصل الربيع؛ فقد تكونين مصابة بحساسية الخريف أو حتى حساسية العفن، التي يمكن أن تسبب أعراض الحساسية على مدار العام.

وبالحديث عن الأعراض، يُعَدُّ احتقان الأنف أحد المشكلات الرئيسية التي يتعين على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية التعامل معها.

2- التوتر

يمكن أن يؤثر في صحتكِ بشكل كبير، وقد يؤدي إلى الصداع وتوتر العضلات ومشكلات النوم واضطراب المعدة، كما يُمكن أن يسبب لكِ انسداد الأنف أيضاً؛ فكل من التوتر النفسي والإجهاد الجسدي يؤديان إلى انسداد الأنف.

إذا كنتِ تعانين من التوتر وانسداد الأنف؛ فجرِّبي التنفس الإيقاعي، بأخذ نفس عميق لخمس عدَّات، ثم أخرجي نفساً عميقاً لخمس عدَّات أخرى، واستمري حتى تشعرين بالاسترخاء.

3- الهرمونات

بعض التغييرات الهرمونية قد تسبب انسداد الأنف، ويمكن أن يكون المحفز أي شيء، بدءاً من الحمل وحتى الدورة الشهرية، أو وسائل تحديد النسل عن طريق الفم، أو انقطاع الطمث، أو حتى قصور الغدة الدرقية.

وإذا كان انسداد الأنف يؤثر في التنفس ليلاً عندما يكون لديكِ تغير هرموني؛ ففكري في شرائط الأنف التي تفتح أنفكِ من الفور لمساعدتكِ على الحصول على نوم أكثر راحة في أثناء الليل.

4- بعض الأدوية

هناك قائمة كاملة من الأدوية التي يمكن أن تسبب التهاب الأنف غير التحسسي «المعروف أيضاً باسم انسداد الأنف الذي لا تسببه الحساسية».

تشمل الأسباب الشائعة لانسداد الأنف الأدوية المضادة للالتهابات «مثل الأيبوبروفين والإسبرين»، والأدوية الخافضة لضغط الدم مثل حاصرات بيتا، والمهدئات، ومضادات الاكتئاب.

5- انحراف الحاجز الأنفي

انظري في المرآة وتفحصي أنفكِ، هل هذا الجدار الرقيق بين الممرات الأنفية مستقيم أم أعوج؟ إذا تم نقله إلى جانب واحد، فقد يكون لديك حاجز منحرف، الذي يمكن أن يمنع التنفس على جانب واحد من أنفكِ، وبالتالي يجعلك تشعرين بالاختناق.

6- التهاب الأنف غير التحسسي

تشمل أعراض التهاب الأنف غير التحسسي انسداد الأنف أو سيلانه أو السعال أو العطس أو وجود مخاط في الحلق.

ويمكن أن يحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المهيجات البيئية، وبعض العطور والأبخرة، وبعض الأدوية والتغييرات الهرمونية، والالتهابات، والنوم على الظهر.

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