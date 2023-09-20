طرق تجميلية وغير جراحية لإزالة الشامات

الشامات أو الخلايا المصطبغة على الجلد، من المشكلات الشائعة المزعجة. في حين أن معظمها ليس خطيراً، قد يختار البعض إزالتها لأغراض جمالية. إذا كنت حريصة على التخلص من الشامات غير المرغوب بها بعيداً عن الجراحة؟ تابعي السطور الآتية، وتعرفي الى طرق إزالة الشامات بطرق تجميلية غير جراحية.

أنواع الشامات وطرق التخلص منها

يمكن أن تظهر الشامات في أي مكان على الجلد. تتشكل عندما تنمو الخلايا الصبغية في كتلة بدلاً من أن تنتشر في جميع أنحاء الجلد. عادةً ما تكون الشامات الشائعة عبارة عن بقع جلدية صغيرة أو مستديرة أو بيضاوية الشكل ذات حدود محددة جيداً. وقد تكون وردية أو بنية أو سوداء اللون.

بينما الشامات غير النمطية تبدو مختلفة عن سابقتها الشائعة. عادةً ما تكون أكبر وتميل إلى أن تكون حدودها غير نظامية. معظم الشامات غير النمطية حميدة. إلى ذلك، فإن كثرة الشامات على الجلد علامة خطر!

أهمية فحص الشامات

في حين أن الشامات لا تشكل تهديداً صحياً بشكل عام، يجب فحص الشامات بانتظام عند طبيب الأمراض الجلدية. إذا ظهرت شامة جديدة أو لاحظت تغييراً في تغير لون الشامة ونموها، فهذا قد يدل على علامة الإصابة بسرطان الجلد.

سواء اخترت إزالة الشامات لأسباب صحية أو تجميلية، فمن المهم معرفة نوعها أولًا. قد يبدو من المناسب استخدام المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو العلاجات المنزلية لإزالة الشامات الصغيرة. ولكن من الحكمة مراجعة طبيبك أولا ًللتأكد من أن الشامة ليست سرطانية.

علاجات غير جراحية

يمكن إزالة الشامات بدون جراحة. وقد تكون هذه طريقة سريعة وغير مؤلمة نسبياً ومنخفضة التندب لإزالة الشامات. ومن طرق إزالة الشامات بطرق تجميلية غير جراحية، الآتي:

العلاج بالليزر:

تعد هذه التقنية التجميلية غير الجراحية، مفيدة لإزالة الآفات الجلدية المصطبغة مثل الشامات، والنمش والبقع العمرية بما في ذلك توسع الشعريات. لا تسبب هذه الطريقة عادة ندبات بعد العلاج.

العلاج بالتبريد:

يفيد العلاج بالتبريد في إزالة الشامات، بما في ذلك إزالة العديد من أنواع الآفات الجلدية المختلفة عن طريق تجميدها بالنيتروجين السائل. تشمل الآفات الجلدية المناسبة التقرن الشمسي (وجود بقعة خشنة متقشرة على الجلد تتطور بعد سنوات من التعرض للشمس)، والتقرن الدهني، وعلامات تمدد الجلد، وحتى أنواع معينة من سرطان الجلد السطحي. قد تتطلب بعض الآفات الجلدية أكثر من علاج واحد وهناك خطر حدوث تقرحات أو تندب بعد العلاج.

الكي الكهربائي:

يتضمن هذا العلاج حرق الآفات الجلدية (عادة ما تكون مرتفعة) باستخدام تيار كهربائي. إنها مناسبة للتقرن الشمسي المتضخم، والتقرن الدهني (هو نمو جلدي شائع الحدوث، وغير ضار، وغير سرطاني. ويظهر عادة على شكل نمو جلدي شاحب اللون، أو أسود، أو بني) بما في ذلك علامات تمدد الجلد وبعض الشامات. يمكن أن يكون هذا العلاج مؤلماً، وعادة ما يتطلب حقن مخدر موضعي. كما هو الحال مع أي حرق آخر، هناك خطر حدوث ندبات.

قد يهمك أيضا:

كيف تتخلصين من تجاعيد الشفاه بعيداً عن العلاجات التجميلية

خبير يكشف أن الأحجار الطبيعية بينها تناغم في الأغراض التجميلية