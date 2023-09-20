علامات نسيان الطفل الرضاعة بعد الفطام

يرتبط بعض الأطفال بالرضاعة الطبيعية أكثر من الأطفال الآخرين. ورغم أن كل طفل يتم فطامه في وقته الذي يناسبه، لكن إذا كنت لا ترغبين في الانتظار حتى موعد فطام طفلك من تلقاء نفسه، فيمكن أن تحددي الموعد حسب رغبتك، إذا اتبعت ما ينصحك به الأطباء والمتخصصون..

التخطيط للفطام

من المرجح أن يكون الفطام تغييراً كبيراً بالنسبة لطفلك، خصوصاً الأطفال الأكبر سناً، وغالباً ما تتعلق الرضاعة الطبيعية بالأمان والراحة أكثر منها مجرد طعام؛ لذلك قد يكون الفطام مرهقاً للغاية، لذلك يُفضَّل أن تتجنبي تعريض طفلك للفطام عندما تكون هناك تغييرات كبيرة يمر بها خلال تربيته، على سبيل المثال، التدريب على استخدام المرحاض، أو البدء في رعاية الطفل، أو الانتقال من المنزل إلى آخر. هي أوقات حرجة، وقد تزيد من قلق الطفل؛ لذلك من الجيد أن تبدئي بالتحدث مع طفلك حول ما سيحدث، قبل بضعة أسابيع أو أشهر من البدء في الفطام؛ فسيمنحه هذا وقتاً للتعود على الفكرة، ويمكن أن يساعد في تسهيل التغيير.

نصائح للفطام

عندما تقومين بفطام الأطفال الأكبر سناً عن الرضاعة الطبيعية، اتبعي هذه النصائح:

1- توقفي عن تقديم رضعات معينة، لكن لا ترفضي إذا طلب طفلك الرضاعة الطبيعية؛ فهو وحده سينسى بعض الرضعات.

2- اعدلي عن روتين وعادات الرضاعة الطبيعية؛ أي أسقطي رضعة واحدة في كل مرة، وانتظري بضعة أيام قبل أن تسقطي الرضاعة التالية. سيكون هذا أيضاً أسهل على ثدييك، اللذين قد يمتلئان إذا توقفت فجأة.

3- ضعي في اعتبارك التوقف عن الرضاعة الطبيعية في أثناء النهار أولاً، ثم التوقف تدريجياً عن أي رضعات في أثناء النوم أو في أثناء الليل؛ فهي التي تمنح طفلك أقصى قدر من الراحة.

4- شجِّعي طفلك على رضعات أقصر إذا كان يحب النوم على الثدي. يمكنك إخبار طفلك قبل الرضاعة الطبيعية أنك ستفعلين شيئاً ممتعاً معاً بعد ذلك؛ فهذا يجعله ينهي طعامه بسرعة أكبر.

5- إذا كان طفلك يستيقظ في الليل للرضاعة الطبيعية؛ فدعي زوجك يحتضنه أو يقدم له كوباً من الماء.

6- يمكنك تغيير حليب الرضاعة بمشروب خاص وصحي أعديه في المنزل.

7- ضعي بعض القيود، مثل عدم الرضاعة الطبيعية عندما تكونين بالخارج أو الرضاعة فقط بعد الغداء خلال النهار.

8- أدخلي الأنشطة والنزهات في روتينك اليومي حتى يكون طفلك مشغولاً ومشتتاً للغاية بحيث لا يفكر في الرضاعة الطبيعية.

9- اتركي طفلك مع شخص يشعر بالراحة معه في الأوقات التي يرضع فيها طبيعياً.

10- تجنبي ارتداء ملابسك وخلعها في أثناء وجود طفلك، وارتدي الملابس التي تجعل من الصعب على طفلك الوصول إلى ثدييك، على سبيل المثال، الفساتين بدلاً من الملابس المنفصلة.

11- يمكن فطام الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 شهراً على حليب البقر المبستر كامل الدسم من الكوب. إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه حليب البقر أو يعاني من عدم تحمل اللاكتوز؛ فاستشيري طبيبك العام أو اختصاصي التغذية حول البدائل.

12 - للتخلص من وجبة الصباح، يمكنك محاولة الاستيقاظ وارتداء ملابسك قبل أن يستيقظ طفلك، ثم تقديم وجبة الإفطار له.

13 - للتخلص من وجبة ما قبل النوم، يمكنك تجربة تغيير الروتين بجعل الطفل ينام مع جدته، أو يمكن لزوجك قراءة القصص له بدلاً من الرضاعة الطبيعية.

14- إن تناول الطعام في غرفة أخرى، وليس قبل النوم مباشرة، يمكن أن يساعد أيضاً في كسر الارتباط بين الرضاعة والنوم. وعندما تقومين بفطام طفلك عن الرضاعة الليلية، ضعي طفلك في حضنك.

15- تحدثي مع طفلك حول التغييرات، على سبيل المثال، يمكنك أن تقولي: «لا نقوم بالرضاعة إلا عندما تشرق الشمس مرة أخرى».

أفضل 10 أطعمة صحية لفطام الطفل وكيفية البدء بها

قد يهمك أيضا:

ما هي الاطعمة التي يجب علي تجنبها أثناء الفطام ؟

تخلصي من حليب الرضاعة بعد الفطام بطرق طبيعية