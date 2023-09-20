شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح هامة عند ارتداء العدسات اللاصقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد صلاح عبد الرحيم رئيس قسم العيون بطب الأزهر بنين، إن الاتربة تسبب حساسية والتهابات وجفافا بالعين، ويجب البعد وتجنب الأتربة بقدر الإمكان، كما يجب ارتداء النظارات الغامقة للحد من أشعة الشمس، واستعمال القطرات الملطفة لسطح القرنية لمنع حدوث أى جفاف بالعين سواء للمرضى الذين يعانون من حساسية العين، أو الأشخاص العاديين الذين لا يعانون من الحساسية.

وأوضح أنه عند التعرض للأتربة يجب غسل العين باستمرار لتنظيف العين من أى أتربة تسبب الحساسية، واذا لزم الأمر استخدام القطرات المرطبة.

وقال، إنه يجب ارتداء العدسات اللاصقة تحت اشراف طبيب العيون، موضحا، أن بعض العدسات الرخيصة تسبب التهابات ونمو بكتيريا بالعين، لذلك يجب اتباع التعليمات اللازمة لتجنب حدوث أى مضاعفات تحدث للعين، واللجوء الى الطبيب المختص وتحديد الساعات التى يرتدى فيها العدسات اللاصقة، وعدم شراء أى عدسة غير موثوق فيها.

وأشار إلى أنه يجب الحرص على اتباع الإرشادات التالية عند ارتداء العدسات اللاصقة وهى:

1.عدم ارتدائها أثناء النوم.

2.ينصح بارتدائها لمدة من 6 إلى 7 ساعات فقط في اليوم.

3.تجنب ارتداء العدسات اللاصقة عند وجود احمرار بالعين أو افرازات أو اى التهابات .

4.عند وجود أى أعراض لأى التهابات ينصح بزيارة طبيب العيون المتخصص فورا.