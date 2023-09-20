شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تجنبها إذا كنت تعاني من الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو حالة مزمنة تتسم بنوبات متكررة من الصداع الحاد والمتوسط والشديد، وقد تتراوح نوبات الصداع النصفى لفترات بين ساعات وأيام.

في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالصداع النصفي ، قد تحدث نوبة فردية بسبب أي عدد من المحفزات، ووفقا لتقرير موقع " Express"، يمكن أن تكون هناك محفزات غذائية "شائعة"، مثل:

الجفاف

تخطى الوجبات

شرب الكافيين

تناول الجلوتين

تناول الشوكولاته

تناول الحمضيات.

ووفقا للتقرير، تختلف المحفزات المحددة من شخص لآخر وتتغير بمرور الوقت، ويمكن أن تكون هناك محفزات بيئية يجب وضعها في الاعتبار، مثل:

التعرض للأضواء الساطعة أو الروائح القوية، دخان السجائر

التواجد في الظروف الحارة بشكل مفرط

ظروف درجة الحرارة المفاجئة.

ووفقا للتقرير، فمن من المهم أن تعرف ما هي محفزاتك، وقد يكون من المفيد الاحتفاظ بمذكرات الصداع النصفي لمساعدتك على القيام بذلك، بمجرد التعرف على محفزاتك، عليك تجنبها قدر الإمكان."

ومع ذلك، هناك بعض المحفزات التي قد يكون من المستحيل تجنبها تمامًا، مثل:

بعض الحالات العاطفية.

الشعور بالتوتر أو القلق يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي، وكذلك الاكتئاب.

في مثل هذه الحالات، إحدى أفضل الطرق لتقليل انتظام الصداع النصفي هي اتباع نمط حياة صحي.

تشمل النصائح لتجنب نوبات الصداع النصفى، الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بشكل متكرر.

نظرًا لأن الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن تغييرات في الروتين، فقد يكون من المفيد الالتزام بروتين يتضمن أوقات وجبات منتظمة ونومًا كافيًا."