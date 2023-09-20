ماسك النعناع يرطّب البشرة ويخفّف من الهالات السود

إلى جانب روتين العناية بالبشرة، تحتاج كل سيدة إلى تطبيق ماسك يرطّب وجهها ويخفّف من حرارة عينيها، بعد يوم طويل من العمل الشاق والمسؤوليات الكبيرة.

هناك العديد من الأقنعة الجاهزة والمفيدة لترطيب البشرة ومدّها بالمكونات اللازمة لإعادة إشراقتها وترطيبها، ولكن يمكن الحصول على هذه النتائج وأكثر من خلال ماسك النعناع الذي يزيل الهالات السود تحت العينين ويقلّل من انتفاخها، وبالتالي يعيد الإشراقة الى البشرة والعيون.

ويمكن تحضير ماسك النعناع بمكوّنات بسيطة موجودة في كل منزل وهي: خيار، نعناع، ليمون ومياه.

اضربي حبتين من الخيار في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج ناعم. ضعي نصف كوب من معجون الخيار بوعاء فيه ماء، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه في المايكرويف لمدة 5 دقائق.

افرمي حزمة من النعناع وأضيفيها إلى معجون الخيار ثم امزجي المكوّنات جيداً للحصول على عجينة.

اتركي المزيج ليبرد، ثم ضعي ماسك النعناع على وجهك واستمتعي بفوائدة الطبيعية للتخلص من الإرهاق والهالات السود. يمكنك تطبيق قناع النعناع مرات عدة في الشهر وستلاحظين الفرق.

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