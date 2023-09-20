شكرا لقرائتكم خبر عن نصف كوب من الزبادى اليونانى.. وجبات صحية لمرضى السكر لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مريض السكر يحتاج لاتباع أنظمة صحية متوازنة، ولا يلجأ إلا للخيارات الصحية الجيدة، التي لا تمنحه إلا العناصر التي يحتاجها الجسم، ولا يمكن أن تساعد على اضطراب معدلات السكر لديه، وتساعده على تمثيل غذائى مثالى لا يعانى خلاله من اضطرابات هضمية أو مشاكل إخراجية.

في تقرير نشر بموقع goodhousekeeping فإن مريض السكر يحتاج لتناول وجبات صحية على مدار اليوم كى يتمكن من السيطرة على مستوى سكر الدم لديه، فضلا عن استفادة جسمه من عناصر تلك الوجبات، والتي من أهمها :

الزبادى اليوناني

هو خلطة غنية بالكربوهيدرات والبروتين الكاف لحصة مريض السكر، ويمكن الاعتماد على نصف كوب يوميا يكون مفيد للغاية ويساعد على الحفاظ على مستوى السكر في الدم، يمكن إضافة التوت وحباته الرائعة

لحم الدجاج

من أفضل الخيارات الصحية لمريض السكر الوالتى تحتوى على كم مناسب من البروتين والكربوهيدرات الصحية اللازمة له .

لحم البقر

من أفضل الخيارات الصحية التي تساعد على الحفاظ على مستويات السكر لدى مريض السكر شريطة عدم الاسراف في تناول

التمر

التمر المحشو بالجوز أو اللوز أو الكاجو من أفضل الخيارات الصحية التي يمكن أن يعتمدها مريض السكر على أنها سناك صحى ومفيد ومشبع ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم على أن يتناوله باعتدال، كما أنه مصدر هام للماغنيسيوم والألياف المشبعة، وكذلك النحاس والبوتاسيوم وهو ما يحتاجه بالضبط مريض السكر خلال نظامه الغذائي اليومى