شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس قطنية وشبة.. نصائح للتخلص من رائحة العرق الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من رائحة عرق كريهة، وخاصة خلال فصل الصيف أو القيام بأي أنشطة يتم خلالها إفراز العرق، وهذا الأمر بالطبع يعرض الشخص للإحراج الشديد بسبب هذه الرائحة الكريهة، ولذا قدمت الدكتورة إيمان إبراهيم، استشاري الجلدية في كلية طب قصر العينى، أبرز وأهم النصائح التي تساعد في القضاء علي هذا الأمر.

أوضحت استشاري الجلدية، فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن بعض الأشخاص الذين يعانون من رائحة عرق كريهة يرفضون استخدام مزيلات العرق، والسبب أنها قد تعرضهم لإسمرار لون البشرة والجلد، وتصبح أغمق من الطبيعي، وهذا الأمر هم غير راغبون به، موضحة أن هناك العديد من الطرق الطبيعية وأخرى طبية يمكن القيام بها للقضاء على رائحة العرق الكريهة، ومنها:

-حقن البوتوكس تعد من الحيل الجيدة التي تقضي علي إفراز العرق، وهذا الأمر يستخدم بشكل عام للأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق أي يعانون من هذا المرض، ويساعدهم في التخلص بالفعل من العرق.

- الشبة، قديما كانت هي الحل السحري في التخلص من رائحة العرق الكريهة، ولذا يمكنك شراؤها ووضعها علي الجلد في أماكن إفراز العرق بعد الاستحمام وستلاحظ الفرق.

- ماء الورد يمكنك وضعها أيضا على الجلد فور الاستحمام فهي تساعدك في التخلص من رائحة العرق.

عليك الأخذ في عين الاعتبار من هذه النقاط، وهي:

-عليك الاستحمام يوميا.

-ارتداء الملابس القطنية.

-القيام بالحيل السابق ذكرها.