شكرا لقرائتكم خبر عن مكونات طبق السلطة المثالى لصحتك.. مضادة للالتهاب وتعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطباق السلطة خيار جيد جدا لمن يريد أن يحدث بعض التغيرات فى نظامه الغذائي، أو من يحاول الحصول على قوام مثالي بصحة وبشكل غير سريع، أو لمن يتبع نظاما صحيا غذائيا متكاملا ويبحث عن صحة الجسم وسلامته.

وهناك طبق سلطة مثالى للفترة ما بين اختلاف الفصول، والتحول من الصيف إلى فصل الخريف تدريجيا، يعزز تقليل الالتهابات خاصة المزمنة التى تصيب بعض الأشخاص وتزعجهم.

أوضح تقرير نشر بموقع eatingwell أن السلطات الصحية المفيدة هى الوجبة المثالية، يمكن أن تحتوى علي مكونات غير مألوفة ولكنها تصنع مزيجا من العناصر التى يحتاجها الجسم والصحة.

ومن أبرز السلطات الصحية لتلك الفترة، سلطة الشمام اد، وعلى الرغم من أنه مكون غير شائع فى السلطات إلا أن عناصره رائعة، ومع هذه الوصفة يصبح لذيذا جدا.أضف الشمام مكعبات، واضف عليه القليل من الجرجير وبعض من عصير الليمون، إضافة إلى مكعبات الحبن الذي تفضله، ومعه بعض الفستق إن وجد

هذا الخليط يوفر فيتامين سي و A هذه الفيتامينات الضرورية للغاية للجسم وصحة العين، وكذلك صحة الجلد والبشرة، وتحتوى هذه السلطة الصحية على مضادات أكسدة طبيعية تجعلها مضادة لالتهابات الجسم التى يصاب بها البعض، فبعض الالتهابات المزمنة تصبح هذه السلطة وجبة مثالية لمن يعانى منها.