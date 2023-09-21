شكرا لقرائتكم خبر عن حيل سهلة للتخلص من انسداد الأنف.. مشروبات هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسداد الأنف أحد أبرز الأعراض المرضية المزعجة التي تسببها الأمراض التنفسية المختلفة، هذا العرض المزعج، قد يتشابك مع الصداع، ويأتيك مع المزيد من المخاط الأنفى المزعج، ومعه احتقان بالأنف والحلق، فضلا عن سيلان الأنف وصعوبات التنفس الشديدة خاصة خلال ساعات الليل، فمن يعانى انسداد الأنف يعانى بشدة من اضطرابات النوم، والشخير أيضا والاستيقاظ أثناء النوم.

موقع everydayhealth نشر تقريرا مفصلا ينصح خلاله باعتماد بعض العلاجات المنزلية والنصائح الهامة التي يمكن من خلالها مواجهة هذا الانسداد الأنفى وتقليل حدة هذه الأعراض، موضحا أن انسداد الأنف قد يحدث نتيجة الإصابة بالانفلونزا أو نزلات البرد وأمراض الصدر والجهاز التنفسي المختلفة، فضلا عن التلوث أو الحساسية ومسبباتها المختلفة.

نصائح للتخلص من انسداد الأنف

ومن أبرز النصائح التي تساعد على علاج الانسداد الأنفى وفقا للتقرير :

-الاهتمام بحمام البخار واستنشاقه، يمكن أن تملأ وعاء بمحلول ملحى دافئ وتستنشق الأبخرة المتصاعدة.

-يمكنك الاهتمام بغسيل الأنف بالمحلول الملحى باستخدام بخاخ الأنف اليدوى.

-استخدام بخاخات الرذاذ الأنفى فهى تساعد على فتح هذا الانسداد والتنفس بأريحية قدر الإمكان.

-في بعض الحالات يعتبر الحمام الدافئ والاستحمام في ماء دافئ يساعد وبشدة على تقليل مشكلات جيوب الأنفية والتي أبرزها هذا الانسداد الأنفى وتعمل على التنفس بأريحية شديدة نتيجة الأبخرة المتصاعدة

لا شك أن المشروبات العشبية يمكن أن تساعد في هذه الحالة سواء بشربها كالبابونج أو الينسون، وكذلك استنشاق البخار المتصاعد من الكوب.