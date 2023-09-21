شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للقضاء على السعال المزمن أبرزها الغرغرة وتجنب منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هذا التوقيت من العام، ومع الانتقال من فصل إلى آخر والتغير في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، يصبح السعال نتيجة حتمية لأغلب أدوار الصدر والجهاز التنفسى التي تنتشر في هذه الأيام، والسعال المزمن هو عرض يصيبك بالإنهاك وأسبابه كثيرة منها التهاب الحلق أو أن الحلق جاف، أو سبب طبى بسبب الأنفلونزا أو أدوار البرد.

وهناك أسباب مرضية حسبما أوضح تقرير نشر بموقع prospan تتسبب فى الإصابة بالسعال المزعج، فمن أبرز المسببات المرضية له الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى والتهاب الشعب والأمراض المزمنة.

نصائح للتخلص من السعال المزمن

ويقدم التقرير عدة نصائح لمواجهة السعال المزمن منها :

تناول العسل لأنه شفاء من السعال خاصة إذا تناولته بصفة يومية فهو شفاء جيد لابد من تجربته

اعتمد على شوربة أو حساء الدجاج كنوع من الملطفات الدافئة التي تساعد على تخفيف السعال المزمن والاحتقان

الأناناس، وجد أنه يحتوى على إنزيمات تخفف السعال وتقلل المخاط

يجب تجنب منتجات الألبان بأنواعها عند الشعور بتكرار نوبات السعال المزمن، لأنها تساعد على تفاقمه

اذا كنت تعانى من الحساسية الغذائية أو تجاه اى شيء ابتعد عن المسببات للتحسس

الغرغرة بالماء الدافئ علاج تقليدى شائع وهام جدا في حالة السعال، فهى فعالة لوقاية الجهاز التنفسى

إّذا كان السعال مزمنا ويعيق عن ممارسة حياتك بشكل طبيعى عليك بزيارة طبيب مختص وعدم إهمال الأمر

اهتم بتناول الطعام الصحى وتخير النوعيات المفيدة التى تعزز المناعة

اهتم بغسيل اليدين جيدا والنظافة مهمة جدا لتجنب انتقال رذاذ السعال ليديك



