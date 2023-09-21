شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايش مع مريض اكتئاب.. 11 خطوة لازم تعرفها فى التعامل اليومى معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاضطرابات النفسية مختلفة ومتعددة، فقد يصاب الشخص باضطراب أو أزمة نفسية بين الحين والآخر، فضغوط الحياة والتواصل الاجتماعى عبر الأجهزة الالكترونية، كلها تسبب ضغطا نفسيا على الشخص وتختلف قدرة تحمل شخص إلى آخر.



وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عادل سلطان استشارى الطب النفسي بالقصر العينى، نصائح للتعامل مع مريض الاكتئاب كالتالى:

نصائح للتعامل مع مريض الاكتئاب: وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عادل سلطان استشارى الطب النفسي بالقصر العينى، نصائح للتعامل مع مريض الاكتئاب كالتالى:نصائح للتعامل مع مريض الاكتئاب: -حاول أن تكون صبورا مع مريض الاكتئاب ولا تكن سريع الغضب عليه.

- ناقشه وأخرجه من عزلته بشكل سلس، كالحديث اليومي معه عن اهتماماته أو أمر محبب له.

- شجعه على التخلص من دائرة العزلة والحزن بوجودك بجانبه ولا تجبره على اختلاط اجتماعى قد يوتره.

- دوما كن على تواصل مع طبيبه النفسى، واي أفكار غير جيدة عليك بنقلها لطبيبه على الفور للتعامل السليم معها.

-انت الداعم الأساسي له، فكن مساندا له ولا تشعره بالشفقه ولا القسوة ساعده فقط حال طلب ذلك.

- اهتم باستيعاب أفكاره المرضية التشاؤميه، لا تهزأ بها ولا تنكرها بشكل قاس، فقط اهتم بتغير وجهة نظره فيها بالنقاش والحقائق.

- اهتم بخروجك معه وقيامه بنشاطات متعددة دون مناقشات معقدة.

-اهتم بتنظيم طعامه ومواعيده وساعده فى ذلك ولا تتركه لأى اضطراب طعام يمكن أن يصيبه.

- اهتم بالمحافظة على نظام البيت والروتين فهو يساعد مرضى الاكتئاب.

-اضبط بمواعيد تناوله لدوائه وأقنعه بأهميته لحالته.

-اهتم بممارسته لنشاط بدني يومي كرياضة منتظمة.