لإنجاح حميتكِ الغذائية، هذه أفضل المشروبات لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - مما لا شك فيه أنك تطمحين للحصول على قوام رشيق ومتناسق! هذا الأمر ليس صعب المنال عند اتباعك الحمية الصحيحة والمناسبة تحت إشراف خبير تغذية متخصص، يحدد لك برنامجاً غذائياً يناسب صحة جسمك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتمارين رياضية تساهم إلى حدٍّ كبير في إنجاح الحمية المتبعة.

إلى ذلك، أضيفي بعض المشروبات التي أثبتت الأبحاث أنها تساعد على إنقاص الوزن، لقدرتها على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، أو ما يعرف بعملية الأيض أو الاستقلاب، وبالتالي حرق المزيد من الدهون. لكن لا بد من التنويه، أن هذه المشروبات لا تكفي لـ خسارة الوزن دون اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة الرياضة، كما أنه لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون سواها، وهذان الأمران خطأ تقع فيه معظم النساء.

إخترنا لك سيدتي قائمة من هذه المشروبات، ولكن قبل تعدادها، لا بد من معرفة أسباب تراكم الدهون في بعض مناطق الجسم، كالبطن والأوراك.

أسباب تراكم الدهون في الجسم

معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، جزء أساسي للتخلص منها، إذ إن بعضها يمكن تفاديها أو علاجها... وهذه الأسباب هي:

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الوراثة

الجينات من العوامل الرئيسية التي تحدد شكل الجسم ومدى قابليته لتخزين الدهون وطريقة توزيعها في مختلف مناطق الجسم، كالبطن والأوراك.

الهرمونات

تلعب دوراً مهماً في تكدس الدهون في الجسم، خاصة لدى الإناث، سواء في سن البلوغ، أو في فترة انقطاع الطمث، إذ إن هرمونات الأنوثة تحفز تجمع الدهون حول منطقتي الحوض والفخذين لتهيئة الجسم للحمل عند البلوغ وكذلك في مرحلة انقطاع الطمث، نتيجة انخفاض معدل هرمون الإستروجين Estrogen.

التوتر

في حالات التوتر والضغوط النفسية تتضاعف معدلات بعض الهرمونات التي يفرزها الجسم، ما يؤدي إلى تكدس الدهون في البطن والأوراك. كما يعتبر التوتر سبباً رئيسياً لاكتساب عادات يومية مضرة، مثل الشعور بالكسل وقلة النشاط البدني، هذا إضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من الطعام.

النظام الغذائي

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، المعجنات، الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والطاقة، لأن محتواها العالي من السكر يتراكم بالمناطق الضعيفة بالجسم، بما في ذلك البطن والأوراك، على هيئة دهون، خاصة لدى الذين لا يمارسون أي نشاط بدني.

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مشروبات تساعد على حرق الدهون

قائمة المشروبات التي أثبتت الدراسات كفاءتها في حرق الدهون في الجسم وإنقاص الوزن طويلة، إخترنا بعضاً منها، مثل :

الصورة من Freepik

القهوة

أثبتت الدراسات فعالية القهوة في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وهذا مرده إلى مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تحتويها، فهي تقي الجسم من الأمراض وتنشط عملية التمثيل الغذائي، كما بينت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2013 ونشرت نتائجها مجلة Obesity أن تناول كميات معتدلة من القهوة يقلل من استهلاك السعرات الحرارية في الوجبة التي تلي شرب القهوة وخلال بقية اليوم. لذا، ينصح خبراء التغذية بشرب كوب إلى اثنين من القهوة يومياً، يرافق ذلك اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

الصورة من Adope

ينصح خبراء التغذية بإدراج الشاي الأخضر ضمن الوجبات اليومية بانتظام، بحيث يتم تناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر يومياً، على ألا يضاف له السكر. في إشارة إلى أن المقصود بالشاي الأخضر ليس الأكياس التي تنقع بالماء الساخن، إنما مستخلص الشاي الأخضر الذي يحوي تراكيز عالية من مركبات الشاي النشطة، كالكاتيشين Catechins والكافيين التي تحفز عملية الأيض، وبالتالي القدرة على حرق الدهون.

القرفة

الصورة من Adope

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة قدرة القرفة على تقليل مستويات الكولسترول الضار LDL في الجسم، وكذلك الدهون الثلاثية، كما تقلل من معدل السكر في الدم، ما يساعد في فقدان الوزن. إلى ذلك، بينت الأبحاث العلمية أن القرفة تولد حرارة في الجسم يصل معدلها إلى 20 %، وهذا الأمر يساهم في تسريع عملية الاستقلاب، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أن القرفة تمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الألياف.

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة من العسل.

كوب من الماء.

الطريقة

يوضع الماء والقرفة على النار حتى الغليان.

يرفع عن النار ويترك لبضع دقائق.

يصفى، ثم يحلى بالعسل.

يفضل تناوله يومياً في الصباح على معدة فارغة.

عصير الخضراوات

الصورة من Freepik

له مفعول سحري في إنقاص الوزن وحرق الدهون في منطقتي البطن والأرداف، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف. التي تكبح الشهية وتمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة. يمكنك إعداد هذا المشروب والذي يحتوي على:

ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

حبة من الخيار.

حفنة من أوراق البقدونس.

عصير ليمونة.

كوب من الماء.

الطريقة

توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً.

يتم تناول كوب منه يومياً قبل الخلود إلى النوم.

الزنجبيل

الصورة من Adope

يمتلك تركيبة تكبح الشهية وتمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة، كما له تأثير إيجابي على عمليات امتصاص الدهون من الطعام، الأمر الذي يساعد على فقدان الوزن وتذويب الدهون في الجسم. يضاف إلى ما سبق، الزنجبيل يساعد على تنشيط وتسريع عمليات الأيض، وهذا بفضل هذه التركيبة الفريدة التي تعزز عملية توليد الحرارة في الجسم والتي تعرف بمصطلح Thermogenesis .

المكونات

ملعقة من مسحوق الزنجبيل أو قطعتان من جذر الزنجبيل الطازج.

كوب من الماء.

الطريقة

وضع الماء مع الزنجبيل على النار حتى الغليان.

يرفع عن النار ويترك جانباً حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

يتم تناوله مرتين في اليوم.

الماء

الصورة من Freepik

يعد الماء من أهم المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن، لقدرته على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، هذا إضافة إلى كبح الشهية والشعور بالامتلاء لفترات طويلة، ما يقلل من استهلاك الطعام ذي السعرات الحرارية المرتفعة.



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