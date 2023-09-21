شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخطاء بعد العشاء تفسد عملية فقدان الوزن.. احذروها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك غير قادر على إنقاص الوزن، حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتمارس الرياضة بانتظام، ووفقا لموقع " thehealthsite" توجد بعض الأخطاء المتكررة بعد العشاء والتي يمكن أن تضر بشدة بجهودك لإنقاص الوزن

وجبات العشاء الثقيلة فى وقت متأخر

يحصل جسمك على وقت أقل لحرق وجبة كبيرة قبل النوم عند تناولها في وقت متأخر من الليل، وهذا يمكن أن يجعلك تكتسب وزنًا بشكل فعال بمرور الوقت، حاول تناول وجبة عشاء أو وجبة خفيفة صغيرة في المساء بدلاً من ذلك.

شرب المشروبات السكرية

المشروبات السكرية ذات المحتوى العالي من السعرات الحرارية، مثل الصودا والعصير والشاي أو القهوة المحلاة، يمكن أن تسبب زيادة الوزن. اشرب الماء أو الشاي أو القهوة غير المحلاة أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية كبديل.

شرب الماء مباشرة بعد العشاء

من العادات الصحية التي يحتاجها جسمك شرب الماء، لكن القيام بذلك مباشرة بعد الوجبات يضر بوزنك وصحتك، شرب الماء بعد الأكل مباشرة يخفف أحماض المعدة ويعوق عملية الهضم. ويمكنك شرب الماء بعد 30 دقيقة، من العشاء .

تناول الوجبات السريعة بعد العشاء

قد يكون من المغري بعد العشاء تناول وجبات خفيفة غير صحية مثل رقائق البطاطس أو البسكويت أو الآيس كريم إذا كنت لا تزال جائعًا. قد تفسد هذه الوجبات الخفيفة محاولاتك لإنقاص الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون السيئة، اختر بعض الوجبات الخفيفة الصحية بدلاً من ذلك، بما في ذلك المكسرات أو الفواكه أو الخضراوات.

التوتر

بعد تناول العشاء يفرز جسمك هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يزيد الشهية والرغبات، عندما تكون تحت هذا الضغط. ابحث عن استراتيجيات مفيدة لتقليل التوتر، مثل اليوغا أو التأمل أو النشاط البدني.

النوم مباشرة بعد العشاء

سيعاني جسمك إذا ذهبت للنوم مباشرة بعد تناول الطعام، تتباطأ عملية الهضم في الجسم، مما يجعل من الصعب على الجسم استقلاب الطعام بشكل فعال قبل ساعة أو ساعتين من الذهاب إلى السرير، حاول تناول العشاء.

الانغماس في الأنشطة البدنية

النشاط البدني وممارسة الرياضة مفيدان للجسم ويساعدان في إنقاص الوزن، ومع ذلك، فإن القيام بذلك مباشرة بعد العشاء يضر بوزنك وصحتك العامة، يمكن أن ينتج عن ذلك الانتفاخ والغثيان والتشنجات والارتجاع والقيء والإسهال