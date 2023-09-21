صحة ورشاقة

استشاري النساء والولادة: يجب أن يرضع الطفل رضاعة طبيعية في أول ساعة من ولادته.. والطفل الذي يرضع طبيعي الأقوى مناعة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شددت استشارية النساء والولادة الدكتورة “مها النمر” على أهمية الرضاع الطبيعة بالنسبة للطفل.

وقالت خلال حديثها في برنامج الراصد، عبر قناة “الإخبارية”، إن الطفل يجب أن يرضع رضاعة طبيعية في أول ساعة من ولادته.

وأوضحت أن الرضاعة الطبيعية هي من أقوى الأسباب لإكساب الطفل المناعة القوية اللازمة لمواجهة الأمراض.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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