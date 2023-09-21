استشاري النساء والولادة: يجب أن يرضع الطفل رضاعة طبيعية في أول ساعة من ولادته.. والطفل الذي يرضع طبيعي الأقوى مناعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شددت استشارية النساء والولادة الدكتورة “مها النمر” على أهمية الرضاع الطبيعة بالنسبة للطفل.

وقالت خلال حديثها في برنامج الراصد، عبر قناة “الإخبارية”، إن الطفل يجب أن يرضع رضاعة طبيعية في أول ساعة من ولادته.

وأوضحت أن الرضاعة الطبيعية هي من أقوى الأسباب لإكساب الطفل المناعة القوية اللازمة لمواجهة الأمراض.