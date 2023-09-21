شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن مرض ألزهايمر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضافت هيئة الدواء المصرية: العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للزهايمر، مشيرة الي ان هناك بعض الحقائق الهامة عن المرض تشمل التدهور التدريجي في القدرة على التفكير والذاكرة والتركيز ، ويؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

وأوضحت الدراسات أن بعض الناس لديهم جينان من APOE e4 ، واحد من كل والد، ووجود جينان يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا ".

ويقال أيضًا إن جينات مثل ABCA7 و CLU و CR1 و PICALM و PLD3 و TREM2و SORL1 مرتبطة بظهور مرض الزهايمر. على سبيل المثال ، يساعد جين CLU الدماغ على التخلص من الأميلويد بيتا وقد وجدت الدراسات أن عدم التوازن في هذا يؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر.

شير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.