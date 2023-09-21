شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: اكتشاف فيروسات فى فضلات القردة تعالج قرح القدم السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة " dailymail" البريطانية تقريرا يفيد أن فيروسات تم اكتشافها فى فضلات القرد والخنزير تساعد في علاج قرح القدم السكري، حيث تؤدي هذه القرح إلى بتر 7000 حالة سنويا وتكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مليار جنيه إسترليني.

أوضحت الجريدة، أن علماء الفيروسات اكتشفوا داخل براز بعض الحيوانات بما في ذلك قرد البابون الغيني والليمور وخنازير فيسايان، فيروسات يمكن أن تقتل البكتيريا الموجودة في قرح القدم المصابة بالسكري، ولكن قد يكون من الصعب علاج هذه القرح لأنها غالبا ما تكون مصابة بالبكتيريا التي تعوق الشفاء، كما أن هذه البكتيريا تكون في كثير من الأحيان مقاومة للمضادات الحيوية، مما يعني أنه لا يمكن قتلها بواسطة الأدوية، ومع ذلك، وجد العلماء في المختبر أن الفيروسات الموجودة في النفايات الحيوانية يمكن أن تقتل بعض البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا في قرح القدم.

فاكتشف العلماء أن الفيروسات الموجودة في براز الحيوانات السابق ذكرها، يمكن أن تقتل البكتيريا الموجودة في قرح القدم السكرية، فتم العثور على الفيروسات، التي تسمى "العاثيات"، في براز الحيوانات في حديقة يوركشاير للحياة البرية.

وقال البروفيسور جراهام ستافورد، الذي يقود الأبحاث حول الفيروسات من جامعة شيفيلد: "لقد كنا نبحث عن علاجات جديدة لمقاومة المضادات الحيوية لفترة من الوقت، ونحن أول من بحث عن مثل هذا الفيروس في براز الحيوان، حيث تساهم في مثل هذا الهدف الإيجابي والقوي."

وبمجرد إجراء المزيد من الأبحاث، من المحتمل أن يتم تضمين الفيروسات التي تحدث بشكل طبيعي في الضمادات المطبقة على قرح القدم السكرية التي لم يكن من الممكن علاجها سابقًا.

وقد حدد الباحثون حتى الآن البكتيريا المفيدة في براز قرود البابون والزرافة وقرد الليمور، وخنازير فيسايان، والبينتورونج، وهي جزء من مجموعة مكونة من 450 حيوانًا من أكثر من 70 نوعًا نادرًا ومهددة بالانقراض في متنزه يوركشاير للحياة البرية.