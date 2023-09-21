بيروت - نادين محمد - الصداع عارض صحي، ناتج عن العديد من المشاكل الصحية، من بينها التهاب الجيوب الأنفية. غير أن البعض يلتبس بينه وبين ما يعرف بالصداع النصفي لتشابه أعراض الاثنين.

علاج صداع الجيوب الانفية في المنزل

الصورة من FREEPIK

ما هي الجيوب الأنفية؟

الجيوب الأنفية هي فراغات ممتلئة بالهواء تقع خلف جسر الأنف. وعندما تصاب بالتهابات تنتج عن الحساسية والعدوى، تتضخم وتسبب دوخة وشعوراً بآلام شديدة في الرأس نتيجة الضغط الزائد، تتضاعف عند تحريك الرأس بشكل مفاجىء أو الانحناء إلى الأمام.

أعراض صداع الجيوب الأنفية

ألم، ضغط وتورم الخدود، الجبين أو الجبهة.

ألم شديد عند الانحناء للأمام أو الاستلقاء.

سيلان الأنف وتراكم المخاط.

شعور بألم وصعوبة في التنفس .

شعور باحتقان الأذنين نتيجة الضغط الشديد على الرأس المصحوب بألم .

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

شعور بالتعب والإعياء.

ألم في الأسنان العلوية.

خفقان في الرأس.

التهاب الجيوب الأنفية أو الصداع النصفي؟

من السهل الخلط بين الصداع النصفي وصداع الجيوب الأنفية بسبب تداخل أعراض نوعي الصداع، فقد أظهرت الدراسات أن ما يقارب 90 % من الذين يقصدون العيادات الطبية لصداع الجيوب الأنفية يعانون من الصداع النصفي .

من الذين يقصدون العيادات الطبية لصداع الجيوب الأنفية يعانون من الصداع النصفي غالباً ما يتفاقم ألم الصداعين عند الانحناء للأمام، غير أن الصداع النصفي ترافقه أعراض أنفية مختلفة، منها الاحتقان ضغط في الوجه وإفرازات أنفية مائية واضحة، ويتفاقم بسبب الضوضاء أو الضوء الساطع .

يحدث التهاب الجيوب الأنفية بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أو البرد، يصاحبها مخاط أنفي سميك قد يتغير لونه، انحسار حاسة الشم وألم في خد واحد وفي الأسنان العلوية. يستمر صداع الجيوب الأنفية لأيام أو أكثر، في حين يستمر الصداع النصفي في معظم الأحوال لساعات، يوم أو يومين .

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علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل

الصورة من fREEPIK

استنشاق البخار

يقلل البخار من أعراض الاحتقان من خلال تخفيف المخاط.

يوضع وعاء كبير من الماء الساخن، تضاف له قطرات من زيت الكافور والذي يعرف أيضاً بزبت الكينا.

يغطى الرأس بمنشفة ويقرب من الوعاء مع حصر البخار تحت المنشفة.

يتم استنشاق البخار لعدة مرات، ثم التوقف لبضع دقائق ومن ثم الاستنشاق ثانية.

كمادات دافئة

توضع منشفة مبللة بالماء الدافىء على منطقة الجيوب الأنفية لتحفيز تصريف المخاط وتخفيف الضغط.

تكرر هذه الطريقة عدة مرات يومياً .

ويمكن استخدام الكمادات الباردة بالتناوب مع الدافئة لأنها أيضاً مفيدة في الحد من ألم ضغط الجيوب الأنفية.

الضغط برفق

ينصح بالضغط المستمر وبرفق لمدة دقيقة واحدة على نقاط الجيوب الأنفية بدءاً بمنطقة جسر الأنف بين العينين، ما يساعدفي تخفيف الانسداد الناتج عن تراكم المخاط.

ولتصريف الأنف، يضغط برفق على جانبي الأنف في الوقت نفسه، ثم حني الرأس للأمام والنفخ من الأنف.

رذاذ محلول الملح

وسيلة سهلة للتخفيف من صداع الجيوب الأنفية تعمل على تنظيف الممرات الأنفية، إذ يقوم محلول الملح بحث الشعيرات الصغيرة في الأنف على تحريك المخاط و المواد المسببة للحساسية.

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الصورة من fREEPIK

القرفة

القرفة من التوابل التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب.

تمزج كمية قليلة من القرفة مع العسل ويتم تناولها للتخفيف من أعراض الجيوب الأنفية، مثل الصداع والتهاب الحلق .

أو يمكن صنع عجينة من القرفة والماء ووضعها على الجبين.

الإكثار من شرب السوائل

السوائل، كالماء والمشروبات الساخنة تساعد في التخفيف من سماكة المخاط، ما يسهل التخلص منه، كذلك تخفف من حدة الألم الضي يسببه ضغط الجيوب الأنفية من خلال تليينها وترطيبها.

الطعام الحار

غالباً ما يحدث سيلان في الأنف بعد تناول الطعام الحار، مما يعمل على التخلص من المخاط المتراكم بالأنف، كما أن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابساسين التي يعتقد أنها تخفف من الألم بطريقة طبيعية.

شوربة الدجاج

جرت العادة عند الإصابة بالأنفلونزا أو نزلات البرد أن يعمد إلى تناول شوربة الدجاج، وهذا الأمر لم يبق وصفة تقليدية، بل أثبتت الدراسات أن شوربة الدجاج تقلل من الالتهابات المرتبطة باحتقان الجيوب الأنفية ونزلات البرد التي تسبب الصداع، فشوربة الدجاج الساخنة والبخار المتصاعد منها يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية و في الحد من أعراضها.

الزنجبيل

الزنجبيل غني بمضادات للالتهاب، وشاي الزنجبيل الساخن علاج مهدئ للصداع وأعراض الرشح، كما أن النكهة اللاذعة للزنجبيل تساعد في التخفيف من الضغط الناتج عن الجيوب الأنفية الملتهبة والتهاب الحلق، خاصة عند إضافة القليل من العسل إلى شاي الزنجبيل.

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الصورة من fREEPIK

الهواء البارد الرطب

الهواء الجاف الذي يمر خلال الممرات الأنفية يسبب هياجاً وتكون الكثير من المخاط. لتجنب هذه العوارض، ينصح بتشغيل المكيف أو المروحة لترطيب الهواء أثناء النوم، والهواء البارد الرطب يقلل من الشخير أيضاً.

الاستحمام

الماء الدافئ المشبع بالبخار واستنشاقه بعمق يساعد على فتح الممرات الأنفية والتخلص من المخاط المتراكم. هذا العلاج مفيد في بداية اليوم، إذ إن صداع الجيوب الأنفية الصباحي غالباً ما يكون بسبب انسداد الممرات الأنفية في الليلة السابقة أثناء النوم.

الأدوية الطبية

الأدوية والمسكنات المضادة للألم هي وسيلة مختلفة للتخفيف من الآلام المصاحبة للالتهاب الجيوب الأنفية، من بين هذه الأدوية Advil Cold & Sinus، ولكن في الوقت نفسه لا يجب استخدام الأدوية لعلاج صداع الجيوب الأنفية دون استشارة الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

استمرار العوارض دون أي تحسن لمدة 10 أيام.

عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ازدياد نسبة إفرازات الأنف وتحولها إلى اللون الأخضر.

تغيرات في النظر.

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