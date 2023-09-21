مشروب سحري ولذيذ ينحف 5 كيلو في الاسبوع

بيروت - نادين محمد - تخسيس الوزن بالنسبة للكثر تحدٍّ، قد يحقق في نهاية المطاف نتيجة مرجوة أو قد يفشل، خاصة إذا كانت الحميات الغذائية المتبعة خاطئة ولا ترتكز على أسس وقواعد يشدد على اتباعها الأطباء وخبراء التغذية.

من هنا، ينبغي على كل سيدة أو فتاة ترغب في إنقاص وزنها ألا تجنح نحو هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية الخاطئة، لأنها ستضر بالجسم، لا محالة.

إلى ذلك، شاع في الآونة الأخيرة اللجوء إلى أنواع من المشروبات، يُدّعى أنها قادرة على إنقاص الوزن في وقت قياسي وعدد من الكيلوغرامات، مبالغ به، وهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ إن هذه المشروبات قد تنجح في تنحيف الجسم على أن ترفق بنشاط رياضي وبنظام غذائي صحي ومتوازن، ويفضل أن يكون تحت إشراف طبيب أو خبير تغذية، لأن فقدان الوزن يرتكز على عوامل عدة، كالعمر،التوع الجندري، الوراثة، أسلوب الحياة المتبع وغير ذلك....

لكن بالمقابل، هذا لا يعني أن هذه المشروبات لا تساعد في تنحيف الجسم، قهي قادة على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، أو ما يعرف بعملية الأيض أو الاستقلاب، ما يساعد على خسارة الدهون المتراكمة في الجسم وطرد السموم منه.

في ما يلي، قائمة بأنواع هذه المشروبات التي تعتبر الأكثر فعالية، وقد ينجح البعض من خلالها في تنحيف الجسم 5 كيلو في أسبوع، غير أنه يفضل قبل اتباع أي منها استشارة طبيب أو خبير مختص.

مشروبات لتنحيف الجسم

مشروب القرفة لتنحيف الجسم

الصورة من FREEPIK



المكونات

• ملعقة من مسحوق القرفة.

• كوب من الماء.

الطريقة

• توضع القرفة مع الماء على النار حتى الغليان.

• يترك جانباً حتى يصبح دافئاً، ثم يتم تناوله في الصباح على معدة فارغة، وكذلك قبل وجبة العشاء.



مشروب الزنجبيل لتنحيف الجسم

الصورة من FREEPIK



المكونات

• بضع شرائح من الزنجبيل الطازج.

• ليتر من الماء المغلي.

• القليل من عصير الليمون الطازج.

الطريقة

• تنقع شرائح الزنجبيل في الماء لمدة يوم كامل حتى يختمر مشروب الزنجبيل.

• تضاف إلى كوب منه بضع قطرات من عصير الليمون الطازج، ثم يتم تناوله على الريق.

مشروب قشور الأناناس لتنحيف الجسم



المكونات

• قشور ½ ثمرة من الأناناس.

• ليتر من الماء.

الطريقة

توضع قشور الأناناس مع الماء.

تترك حتى تغلي لمدة ¼ ساعة.

يترك مشروب الأناناس حتى يبرد، ثم يتم تناول كوب منه على معدة فارغة.



مشروب بذور الشيا لتنحيف الجسم

الصورة من FREEPIK



المكونات

• ملعقتان من بذور الشيا.

• كوب من الماء الدافىء.

الطريقة

• توضع بذور الشيا في الماء وتترك لمدة ½ ساعة حتى تختمر.

• يتم تناوله على الريق.

مشروب الشوفان لتنحيف الجسم



المكونات

• ملعقة من دقيق الشوفان.

• كوب من الماء الساخن.

• القليل من مسحوق القرفة.

• قطرات من عصير الليمون الطازج.

الطريقة

• ينقع دقيق الشوفان في الماء المغلي لليلة كاملة.

• في الصباح، يصفى الماء، ثم تضاف القرفة وعصير الليمون.

• يتم تناوله لمرات عدة خلال اليوم.

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