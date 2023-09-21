شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل تحذر من إعطاء العسل للرضع أقل من عام.. واستشاري: يؤدى إلى التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تصبحين أما لأول مرة تخضعين لسماع الكثير من النصائح من قبل المحاطين بك، ومنها تقديم العسل للرضع، بداعى الحصول على صحة جيدة وتقوية الجهاز المناعي، وهو ما حذرت منه دراسات وفقا لجريدة " dailymail"، والتى نشرت تقريرا كشف خلاله الطبيب عن طعام يبدو أنه "غير ضار" للرضع ولكنه في حقيقة الأمر ضار جدا ويشكل خطرا عليهم، وكيف أن تناول أقل من ملعقة منه يمكن أن يسبب الشلل وتلف الأعصاب وحتى الموت.

وأوضح التقرير، أن العسل قاتل للأطفال دون سن السنة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي لدى الأطفال، وهو مرض خطير تسببه بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم، وينتج عن جراثيم تعيش عادة في شكل خامل في التربة والغبار، ولكنها يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى العسل، فإذا دخلت الجراثيم إلى أمعاء الطفل، فإنها يمكن أن تنمو وتنتج سمًا يسبب التسمم الغذائي لدى الرضع، وتشمل أعراضه ضعف العضلات ومشاكل التنفس والإمساك.

وقالت الجريدة إن الأطباء اكتشفوا ضعف العضلات لدى رضيع تم إدخاله المستشفى، وسرعان ما أصيب بنوبات والتهابات في الصدر وصعوبة في التنفس، حيث اكتشفوا أن الوالدين قاما بغمس مصاصة الطفل في العسل لجعلها أكثر جاذبية له.

ويعتبر العسل آمنًا للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، لكن أمعاء الطفل الأصغر سنًا لا تكون متطورة بما يكفي لمحاربة البكتيريا.

وحول هذا التحذير الذي نشر علي جريدة " dailymail." البريطانية، قال الدكتور أحمد إبراهيم استشاري طب الأطفال في قصر العيني، في تصريح خاص لـ الخليج 365 إن الطب الحديث يؤكد هذا التحذير، وهو ضرورة عدم تناول العسل للأطفال أقل من العام.

وأوضح، أن العسل يحتوي على بكتيريا مضرة لصحة الأطفال الرضيع، ولذا يوضع العسل تحت بند التحذير بعدم إطعامه للرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

وأوضح استشاري الأطفال التسمم الغذائي الناتج عن العسل، وأعراضه ومدي خطورته، وهي كالتالي:-ما هو التسمم الغذائي الناتج عن العسل للرضع؟

مرض خطير يؤدي إلى الشلل وتلف الأعصاب واحتمال الوفاة، وتسببه أنواع معينة من البكتيريا تدعي كلوستريديوم بوتولينوم، ولذا ينصح بعدم إعطاء الأطفال العسل تحت عمر السنة لأن أمعاءه ليست متطورة بما يكفي لمحاربة البكتيريا، وقد يتسبب في الوفاة.

-ما هي أعراض التسمم الغذائي الناتج عن العسل؟

.الإمساك.

. عدم القدرة على الإبتلاع الطعام.

.سوء التغذية.

. وجع في العضلات.

. الشعور بالتعب والارهاق.

.صعوبة التنفس.