المملكة المتحدة تعتزم تركيب أول منحوتة في العالم للاحتفال بالنساء المحجبات

المرأة أساس المجتمع ونصفه وسبب إنجاب النصف الآخر، وسواء إن كانت بداخل بيتها أو عملها، فلا يمكن إنكار دورها المؤثر في إصلاح ونهضة المجتمع. واعترافاً بدور المرأة في تشكيل المجتمع وبوجهٍ خاص المرأة المحجبة، تم تصميم منحوتة جديدة، يُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم، للاحتفال بالنساء المحجبات، حيث يُعتقد- وفقاً لموقع BBC- أنه أول تمثال لامرأة ترتدي الحجاب الإسلامي التقليدي.

تفاصيل التمثال الفريد

صمم هذا العمل الفني، الذي يحمل اسم قوة الحجاب؛ لوك بيري، وسيتم تركيبه في منطقة سميثويك في ويست ميدلاندز في أكتوبر. يبلغ طول التمثال خمسة أمتار (16 قدماً) ويزن حوالي طن. وقد تم تنفيذه بتكليف من شركة Legacy West Midlands، وهي مؤسسة خيرية مسجلة تحتفل بتراث مجتمعات المهاجرين بعد الحرب في برمنغهام.

مصمم التمثال يتحدث عنه

قال مصمم التمثال لوك بيري: "إن قوة الحجاب هي قطعة تمثل النساء اللاتي يرتدين الحجاب، وهذه القوة هي موجودة بالفعل لأنها جزء لا يحظى بالتمثيل الكافي في مجتمعنا، ولكنه جزء مهم للغاية. إن هذه القوة بحاجة إلى الرؤية، وهذا أمر مهم للغاية، لذا فإن العمل مع المجتمع للتوصل إلى التصاميم كان أمراً مثيراً حقاً لأننا لم نكن نعرف كيف سيبدو حتى الآن".

وقد سبق لبيري أن صمم منحوتة " Black British History is British History"، جنباً إلى جنب مع كنعان براون، الذي تم تركيبه في وينسون جرين في مايو الماضي، لكن تم تشويه هذه القطعة بعد وقتٍ قصير من تركيبها.

وبينما أقر بيري بأن التمثال الجديد يمكن أن يكون "مثيراً للجدل"، إلا أنه قال إنه من المهم تمثيل كل من يعيش في المملكة المتحدة، حيث قال: "هناك احتمال أن تكون هذه القطعة مثيرة للجدل لأسباب عديدة مختلفة، لكن مستقبل بلادنا يدور حول ما يوحدنا، وليس ما يفرقنا، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدينا تمثيل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكل شخص يعيش هنا". وأضاف حول ردود الفعل حول التمثال: لقد كان رد الفعل إيجابياً حقاً. لقد رأى الناس بعض الصور، لكنهم في الواقع لم يروا التمثال شخصياً. أعتقد أن الناس معجبون حقاً بالحجم، بالتأكيد، ولكن مستوى التفاصيل، أعتقد أنه فاجأ الناس أيضاً، وهذا مُرضٍ حقاً".

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