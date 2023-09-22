اختراع طبي جديد بديل لحقن الأنسولين ومعاناتها.. إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن اختراع طبي جديد بديل لحقن الأنسولين.

وذكرت أن مجموعة من العلماء طوروا جهازا جديدا بديلا عن حقن الأنسولين، حيث يمكن زرع هذا الجهاز في أجساد المرضى.

وبينت أن الجهاز يعمل على إنتاج كمية لا نهائية من الأوكسجين لتزويد الخلايا المزروعة المنتجة للأنسولين بالكمية الكافية لمراقبة مستويات الغلوكوز بالدم.

وأفادت بأن العلماء تمكنوا من ابتكار طريقة جديدة لفصل بخار الماء بالجسم إلى الأجزاء المكونة له، للاستجابة الفورية لارتفاع نسبة الغلوكوز بالدم.

وأوضحت أن الجهاز يمكن مستخدميه من الاستغناء عن الأدوية المثبطة للمناعة.