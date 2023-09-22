شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرففته عن فيروس نيباه.. وكيفية الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عالم الفيروسات الروسي نيقولاي كريوتشكوف من خطر فيروس "نيباه" الذي سجل تفشيه في الهند، واحتمال أن يحدث جائحة جديدة في العالم.

ويشير العالم في حديث لموقع "إزفيستيا"، إلى أن هذا قد حدث في حالة حصول تغيرات جينية في الفيروس.

ويقول: "هذا مرض فيروسي ومصدره الخفافيش، ويتفشى حاليًا في الهند وبنجلاديش وبعض بلدان جنوب شرق آسيا. وتحصل في الفيروس طفرات. لذلك يعتقد العلماء أن هذا الفيروس يمكن أن يسبب جائحة".

ووفقًا له، لم تسجل حاليًا سوى حالات للمرض وعددها ليس مرتفعا. لذلك للوقاية من المرض ينصح بعدم السفر إلى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفيروس.

ويقول: "بالطبع يجب غسل الفواكه والخضروات جيدا وكذلك غسل اليدين وارتداء الكمامات. لأنه لا يوجد حاليا لقاح مضاد لهذا الفيروس، ولا توجد أدوية مضادة للفيروس".

وتنتقل عدوى المرض من الحيوان إلى الإنسان ومن شخص مصاب إلى الآخرين، وكذلك عن طريق الأطعمة الملوثة وعن طريق رذاذ التنفس.

ويمكن أن لاتظهر أعراض الإصابة بالمرض، أو مع أعراض التهاب خفيف أو شديد في الجهاز التنفسي، أو التهاب الدماغ، وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت.

أوضح الموقع أن المرض تفشى في مدينة كوجيكودي في ولاية كيرالا الهندية. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ويذكر أن هذا الفيروس اكتشف في عام 1998 في ماليزيا بين مربي الخنازير الذين يعيشون على نهر نيباه، ومن هنا حصل المرض على اسمه. ولم يبتكرلقاح مضاد له. وتصل نسبة الوفيات بين المصابين بالمرض إلى 75%.