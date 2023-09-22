الأطفال المصابون بالتهابات الصدر الأكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أسترالية نشرت فى ذى صن أن الأطفال الذين يعانون من التهابات الصدر بشكل منتظم هم أكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم في وقت لاحق من حياتهم.

ووجد باحثون أستراليون أن الأطفال الذين يدخن آباؤهم أو يعانون من الربو لديهم أيضًا فرصة أكبر للإصابة بهذه الحالة الخطيرة خاصة أن المعاناة من الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المتكرر قبل سن السابعة تزيد من خطر الإصابة بأكثر من 20%.

وقالت الدكتورة شامارا سيناراتنا، من جامعة ملبورن: "لقد وجدنا ارتباطات جديدة بين ربو الأمهات وتدخين الوالدين والتهابات الجهاز التنفسي السفلية المتكررة قبل سن 7 سنوات مع انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى البالغين.

"قد تكون هذه مفيدة للإشارة إلى خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الممارسة السريرية وخلق الوعي واليقظة بين المجموعات المعرضة للخطر."