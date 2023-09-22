شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك ارتجاع فى المريء.. بلاش الكاتشب والكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من ارتجاع المريء، والذي غالبًا ما يسبب الانزعاج وعدم الراحة، فقد يتعرض الشخص المصاب لألم يصعب تحملة في المعدة، بالإضافة إلى عدم القدرة علي تناول الطعام بشكل طبيعي.

وهناك عوامل عديدة قد تزيد من شدّته من دون أن تعلم، حيث حذرت دراسة أمريكية للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى نشرها موقعه (NIDDK) أن أبرز العوامل التى تسبب الارتجاع المريئي، وتشمل ما يلي:

-القلق والتوتر

-تناول وجبات كبيرة

-تناول الأطعمة الحارة

-تناول المنتجات الحمضية

-تناول منتجات الطماطم، كالصلصة والكاتشب

-تناول الأطعمة الدسمة والمقلية

-تناول الشوكولاتة

-المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: المشروبات الغازية، والقهوة، وغيرها.

-النعناع.



ارتجاع المريء