معاناة يمكن تجنبها.. أعراض السيلان عند النساء وكيف يتم تشخيصه

بيروت - نادين محمد - يعد مرض السيلان هو عدوى شائعة تنتقل عن طريق العلاقة الحميمة و تسببها بكتيريا تسمى النيسرية البنية (N. gonorrhoeae) . يُطلق عليه أيضًا أحيانًا اسم "التصفيق" أو "التنقيط".

في كثير من الأحيان، لا يسبب مرض السيلان أعراضًا ويمكن للأشخاص في أي عمر أن يصابوا بمرض السيلان ووينقلوه إلى شركائهم. يمكنك نقل العدوى إلى طفلك أثناء الولادة أيضًا. يمكن أن يؤثر مرض السيلان على مجرى البول (أنبوب البول)، عنق الرحم، أو الشرج، الحلق أو العينين.

الصورة من موقع AdobeStock

أعراض السيلان عند النساء

السيلان ليس له أعراض في كثير من الأحيان. بالنسبة للنساء، إذا ظهرت الأعراض، فإنها عادة ما تتطور خلال 10 أيام من الإصابة. عند النساء، قد تشمل الأعراض ما يلي:

ما رأيك في معرفة العلاقة الزوجية بين الحب والرغبة عند الرجل

أعراض السيلان عند الرجال

عند الرجال، إذا ظهرت الأعراض، فإنها عادة ما تتطور خلال يوم إلى ثلاثة أيام. عند الرجال، قد تشمل الأعراض ما يلي:

إفرازات سميكة أو صفراء أو بيضاء .

الألم أو الانزعاج أو الإحساس بالحرقان عند التبول.

احمرار حول الجهاز التناسلي .

إفرازات الشرج وعدم الراحة.

التهاب الحلق الجاف.

ما الذي يسبب مرض السيلان؟

الصورة من موقع AdobeStock

يحدث مرض السيلان بسبب العدوى ببكتيريا النيسرية البنية وينتشر عن طريق ممارسة العلاقة الحميمة. ويمكن أن ينتقل عن طريق الأصابع أو اليدين من الأعضاء التناسلية إلى العينين. يمكن أيضًا أن ينتقل مرض السيلان من الأم المصابة إلى طفلها أثناء الولادة، مما قد يسبب عدوى العين (التهاب الملتحمة الوليدي) و حتى العمى.

متى يجب أن تري الطبيب

لن يختفي مرض السيلان من تلقاء نفسه وقد يسبب مضاعفات خطيرة. إذا كنت تعتقدين أنك مصابة بمرض السيلان فمن المهم أن تري الطبيب في أقرب وقت ممكن.

كيف يتم تشخيص مرض السيلان؟

قد يتضمن اختبار السيلان أخذ مسحة (عينة) من مجرى البول عند الرجال وعنق الرحم عند النساء. ويمكن أيضًا اكتشافه في عينة البول.

في بعض الأحيان يتم أخذ مسحات أيضًا من الحلق .

من المهم أيضًا إجراء اختبار للأمراض الأخرى المنقولة عن طريق العلاقة الحميمة مثل الزهري والكلاميديا ​​وفيروس نقص المناعة البشرية .

كيف يتم علاج مرض السيلان؟

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن علاج السيلان بشكل فعال بالمضادات الحيوية . في بعض الأحيان قد تحتاجين إلى إعادة الاختبار بعد أسبوعين من العلاج للتأكد من نجاحه. يجب إجراء اختبار آخر بعد 3 أشهر للتأكد من عدم عودته.يمكن الوقاية من مرض السيلان بوجه عام عن طريق إجراء فحوصات منتظمة.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أسباب عدم الرغبة في العلاقة الزوجية عند النساء

مضاعفات مرض السيلان

إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يسبب السيلان ضررًا دائمًا للعينين أو المفاصل أو القلب أو الدماغ.

عند النساء، يمكن أن يؤدي إلى مرض التهاب الحوض، والذي يمكن أن يسبب العقم.

كما يمكن أن يسبب مرض السيلان العقم عند الرجال لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالأنابيب التي تحمل الحيوانات المنوية.



الموقع:.clevelandclinic