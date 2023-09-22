شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أطعمة ممنوعة خلال التخطيط للحمل احذريها.. واستشارى يقدم نظامًا غذائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة "dailymail" البريطانية تقريرًا يوضح بعض الأطعمة التي يحذر تناولها للنساء اللاتي يخططن للحمل.

فأوضح التقرير، أن المحار ومنتجات الألبان غير المبسترة والأجبان الطرية من الأطعمة الممنوعة، وذلك يرجع إلى احتوائها على بكتيريا يمكن أن تعرضهم للخطر.

لكن خبراء التغذية يحذرون أيضًا من أنه من الأفضل تجنب بعض الأطعمة عندما تحاولين الحمل، حيث شاركت أخصائيى التغذية رو هانتريس، الأطعمة التي كانت ستتخطاها أو تقلل منها عندما تحاول الحمل، ومنها:

-فإذا كنت حاملاً أو تحاولين الحمل، فمن الممكن أن ينتقل الكحول إلى طفلك الذي لم يولد بعد، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولذا الامتناع عن تناول الكحول هو النصيحة للنساء اللاتي يحاولن الحمل، فالشرب أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى ضرر طويل الأمد لطفلك، وكلما شربت أكثر، زاد الخطر، فيعرضك للإجهاض، أو يعرض الجنين لمشاكل عقلية وجسدية.

-يجب الحد من تناول الكافيين عند محاولة الحمل، على الرغم من أنه ليس له تأثير سلبي على الحمل، وذلك لأن شرب الكثير منه يرتبط بزيادة فرصة الإجهاض، وفقا للسيدة هنتريس، وعليكي ألا تتناولين أكثر من 200 ملغ من الكافيين يوميًا عندما تحاولن الحمل، وهذا يعادل تقريبًا كوبين من القهوة سريعة التحضير، والتي تحتوي على حوالي 100 ملجم من القهوة لكل كوب، فإذا كنت تشرب الكثير من الكافيين أثناء الحمل فإنك تخاطر بمضاعفات، مثل انخفاض الوزن عند الولادة والإجهاض، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

-الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر غنية بالعناصر الغذائية، لذلك قد يبدو من المفاجئ أن يوصي أخصائيو التغذية بعدم الإفراط في تناولها أثناء محاولة الحمل، فعلى الرغم من أنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد واليود وأوميجا 3، إلا أنها يجب أن تقتصر على حصتين في الأسبوع بسبب الملوثات التي تحتوي عليها، والتي يمكن أن تتراكم في الجسم وتلحق الضرر بالجنين، فتناول الكثير من الأسماك الزيتية يمكن أن يكون ضارًا على الجنين لأنها تحتوي على ملوثات مثل الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كما أضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه يجب على النساء الحوامل تجنب الأسماك الجاهزة للأكل أو المدخنة على البارد أو المعالجة لأنها قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا، التي تسبب عدوى تسمى داء الليستريات، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو تجعل طفلك حديث الولادة يعاني من مرض خطير.

-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، مثل البيض وكبد البقر وزيت السمك إذا كنتِ تحاولين الحمل عليكي تجنبها وذلك وفقًا للخبراء، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يمكن أن يسبب تشوهات للجنين، فيتشكل فيتامين أ في الجسم عندما يتم تفكيك البيتا كاروتين، وهو اللون الموجود في الخضار الحمراء والصفراء والخضراء الورقية، والإكثار من فيتامين أ يمكن أن يسبب تشوهات للجنين تشمل تطور غير طبيعي للعمود الفقري، و صغر العيون أو عدم وجودها، الشفة الأرنبية، وتشوهات الأطراف والكلى والأعضاء التناسلية والقلب والغدة الدرقية، والهيكل العظمي، وفقا للجنة علم السموم في وكالة معايير الأغذية.



الحمل وزيادة الخصوبة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام إبراهيم استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أن هناك العديد من الأطعمة المهمة التي يجب تناولها للنساء خلال التخطيط للحمل لأنها تعزز الخصوبة ، ومنها:

-تناول الفواكه والخضراوات يوميًا يعد من الحيل الجيدة التي ينصح بالقيام بتناولهم يوميًا، لأنها يحققون توازن صحي وجيد وامداد الجسم بمضادات الأكسدة والمواد الغذائية الرائعة التي تساهم في زيادة فرص الإنجاب.

-يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك يوميا، مثل القرنبيط والحمص والسبانخ واللفت والحمضيات، وأيضا الحبوب الغنية به، في تقليل مخاطر عيوب الحمل وتشوهات الأجنة، وتعزيز الإباضة الصحية ودعم مستويات الهرمونات الصحية، وبالإضافة إلى إحتوائها علي مضادة الأكسدة.

- زيت الزيتون والأفوكادو مفيد لك إذا كنت تحاولين الحمل.

- البقوليات من الأغذية الجيدة لزيادة فرص الحمل، ومنها الفول والعدس والحمص.