شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نساء: يمكن علاج ضعف مخزون المبيض بحقن البلازما قبل الحقن المجهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضعف مخزون المبيض هو حالة قد تعانى منها بعض السيدات وتشير إلى انخفاض في كمية ونوعية البويضات لدى النساء في سن الإنجاب، قد يكون مرتبطًا بالعمر كما يظهر في السنوات المتقدمة من الحياة الإنجابية أو قد يحدث عند النساء الشابات بسبب عوامل مسببة متنوعة.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى النساء والعقم والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أهمية تقيم احتياطى المبيض النساء لأنه أمر يتوقف عليه مدى القدرة على الإنجاب، وتحتاج المصير من السيدات المصابات بضعف مخزون المبيض إلى اللجوء للحقن المجهري لتحقيق الحمل.

وأضاف استشارى النساء لـ"الخليج 365"، أنه يوجد الآن حلول لتحسين أداء ضعف مخزون المبيض من خلال حقن البلازما فى المبيض، حيث إن البلازما غنية بالصفائح الدموية وهو إجراء سهل وبسيط لحل المشكلة، وتكون خطواته أخذ عينة دم من المرأة حوالى 10ملى ويتم تحضيرها فى المعمل وتعطى 3 ملى بلازما غنية بالصفائح الدموية.

وأضاف أنه يتم حقن نصف الكمية من البلازما فى المبيض الأيمن والنص الآخر فى المبيض الأيسر، ويمكن بعد أسبوعين من حقن البلازما أن تخضع المرأة للحقن المجهري أى أن النتائج تظهر سريعًا وفى أقرب وقت.