شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تنذر بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الذكور هو سرطان البروستاتا، والذي يؤثر على الجهاز التناسلي الذكري، وتعتبر غدة البروستاتا، وهي عضو صغير بحجم حبة الجوز يوجد خلف المثانة، حيوية للجهاز التناسلي الذكري، ووظيفة هذه الغدة هي إنتاج السائل الذي يوفر التغذية للحيوانات المنوية وفقاُ لما نشره موقع onlymyhealth.





ويقول الدكتور فيبول تيلفا، استشاري أورام المسالك البولية والجراح الروبوتي: "يبدأ سرطان البروستاتا عندما تخضع الخلايا الطبيعية داخل غدة البروستاتا لتغييرات في الحمض النووي الخاص بها، مما يؤدي إلى نموها وانقسامها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وبمرور الوقت، يمكن لهذه الخلايا غير الطبيعية أن تشكل ورمًا، وإذا تركت دون علاج، فإنها تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم".

عوامل الخطر لسرطان البروستاتا

وأضاف تيلفا، إن تحديد عوامل الخطر المرتبطة بسرطان البروستاتا أمرًا ضروريًا للكشف المبكر والوقاية. في حين أن بعض العوامل خارجة عن سيطرتنا، إلا أنه يمكن إدارة عوامل أخرى من خلال خيارات نمط الحياة والفحوصات الصحية المنتظمة، وهى كالتالى:

1 - العمر عامل خطر كبير، حيث يعد سرطان البروستاتا أكثر شيوعًا لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ويزداد خطر الإصابة به مع تقدم الشخص في السن.

2 - التاريخ العائلي: إذا كان لديك قريب قريب (أب، أخ) أصيب بسرطان البروستاتا، فإن خطر إصابتك يكون أعلى.

3 - العادات الغذائية: إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان مع انخفاض نسبة الفواكه والخضراوات قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

4 - النشاط البدني: إن اتباع نمط حياة خامل يمكن أن يساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومع ذلك، فقد ارتبطت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بانخفاض المخاطر.

5 - السمنة: ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بأشكال عدوانية من سرطان البروستاتا.

الوقاية من سرطان البروستاتا

وفقًا للدكتور تيلفا، يمكن تحقيق الوقاية من سرطان البروستاتا أو تقليل المخاطر من خلال عدة استراتيجيات:

1 - النظام الغذائي الصحي: حافظ على نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات. التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم. قد يكون للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الطماطم والقرنبيط والشاي الأخضر تأثيرات وقائية.

2 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي: ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة. ولا تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحي فحسب، بل قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وتهدف إلى تحقيق والحفاظ على وزن صحي للجسم. ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني.

تجنب التدخين: يعد التدخين عامل خطر للإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

الفحوصات المنتظمة: قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بانتظام لإجراء الفحوصات والفحوصات، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر مثل العمر أو تاريخ العائلة. الكشف المبكر يمكن أن يؤدي إلى علاج أكثر فعالية.

تعرف على تاريخ عائلتك: إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا، فناقشه مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنهم تقديم توصيات شخصية وجداول الفحص.