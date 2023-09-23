شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتقليل مستويات الكورتيزول وإدارة التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكورتيزول هو هرمون تفرزه الغدة الكظرية استجابة للتوتر، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب بشكل مؤقت وزيادة ضغط الدم، وهو استجابة طبيعية للإجهاد، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

لذلك عندما يعاني الشخص من التوتر المزمن، قد ينتج الجسم مستويات زائدة من الكورتيزول، ما قد يكون له آثار ضارة على أجهزة الجسم المختلفة، يمكن أن تساهم مستويات الكورتيزول المرتفعة لفترة طويلة في حدوث مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ووظيفة المناعة المكبوتة وزيادة الالتهاب.

فيما يلي بعض الطرق لخفض مستويات الكورتيزول بشكل طبيعي:

ممارسة الرياضة البدنية بانتظام

يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل مستويات الكورتيزول، كما تقول دراسة نشرت في مجلة علم الغدد الصماء العصبية، والتي خلصت إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام كانت استراتيجية فعالة لخفض مستويات الكورتيزول، والتي لم تساعد فقط في إدارة التوتر ولكن أيضًا في تحسين النوم

إعطاء الأولوية للنوم الكافي

حافظ على جدول نوم منتظم واخلق روتينًا هادئًا قبل النوم. استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

اعتماد نظام غذائي متوازن وصحي

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. وبالإضافة إلى ذلك، عدم الإفراط في تناول الكافيين والسكر.

الاسترخاء

يمكن أن تساعد التقنيات، مثل تمارين التنفس العميق والتأمل واسترخاء العضلات التدريجي واليقظة، في إدارة التوتر وخفض مستويات الكورتيزول. وقد تم دعم هذا من خلال بحث منشور في مجلة فرونتيرز في علم النفس .