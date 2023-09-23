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شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد والتوتر يزيدان خطر الإصابة بالزهايمر.. طرق تقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر
وارتبط الإجهاد المزمن بزيادة خطر التدهور المعرفي وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى المصابين بالفعل، ومن الضروري أن نفهم كيف يمكن أن تلعب إدارة التوتر واعتماد تقنيات الاسترخاء دورًا حيويًا في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
العلامات المبكرة لمرض الزهايمرغالبًا ما تتضمن المؤشرات المبكرة لمرض الزهايمر مشاكل في الذاكرة وصعوبات في اللغة، وتتطور تدريجيًا إلى صعوبات في الأنشطة اليومية.
قد يواجه الأفراد نسيانًا خفيفًا، أو صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة، أو تحديات في تنظيم الأفكار.
مع تقدم المرض، يصبح فقدان الذاكرة الشديد والارتباك وضعف كبير في الوظائف الإدراكية واضحًا.
ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات التوتر، هذه التقنية تركز على التواجد في الوقت الحالي وتعزيز الاسترخاء وتقليل القلق.
2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
يعد الانخراط في التمارين البدنية المنتظمة وسيلة قوية لمكافحة التوتر، وتسهم التمارين الرياضية فى إفراز مادة الإندورفين، التي تعمل على رفع الحالة المزاجية الطبيعية للجسم، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق.
3. النوم الكافييعد ضمان النوم الكافي والجيد أمرًا ضروريًا لإدارة التوتر. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول والتأثير سلبًا على صحة الدماغ.
4. الأكل الصحيإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمواد المغذية الأساسية الأخرى يدعم صحة الدماغ ومرونته ضد الإجهاد.
5. الأنشطة العلاجيةيمكن أن يكون الانخراط في الهوايات أو الأنشطة الإبداعية أو قضاء الوقت في الطبيعة علاجيًا ويساعد في تقليل التوتر.
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