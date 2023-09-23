“الزنجبيل” يُعالج أمراض المناعة الذاتية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو الأمريكية، أن المكملات الغذائية المُستخرجة من الزنجبيل تلعب دوراً محورياً في السيطرة على الالتهابات بين الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت الدراسة أن مكملات الزنجبيل لها تأثير كبير على كبح “العدلات”، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء، ما يجعلها أكثر مقاومة لأمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ولاحظ الباحثون بعد إجراء التجارب السريرية، أن تناول مكملات الزنجبيل اليومية – 20 ملغم من الجينجيرول يوميًا – يزيد من مادة كيميائية داخل العدلات تسمى cAMP والتي تمنع استجابتها للمحفزات ذات الصلة بالمرض.