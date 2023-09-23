شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفوائد الصحية للطهى بأوان مصنوعة من الحديد الزهر؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عند الذهاب للتسوق والرغبة في شراء أوان صحية، ستجد دائمًا الكثير من أواني الطهي غير اللاصقة، على الرغم من شكلها الجذاب إلا أن بعضها قد يكون ضارا بالصحة، ولذا أوضح التقرير المنشور عبر موقع "timesofindia"، أن الأواني المصنوعة من الحديد الزهر تعد من الحيل الجيدة والصحية.

فهي مليئة بالفوائد الصحية وأيضا سهلة التنظيف، وعن فوائدها في كالتالي:

-عندما يتلامس الطعام مع سطح معدني ويتم تسليط الحرارة، قد يتضرر البعض، ولكن هذا النوع من الأواني لا يتفاعل مع الطعام، فلو قمت بطهي الطعام الحمضي في أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر، فإن ذلك سيعزز الطعام بالحديد ويساعد على تحسين تناول الحديد في جسمك.

-هذه الأواني غير لاصقة ولا تطلق أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر أي مواد كيميائية من هذا القبيل عند تسخينها.

-غير سامة في حين أن أواني الطبخ غير اللاصقة تكون موضع تساؤل دائمًا عندما يتعلق الأمر بما إذا كان هناك أي فائدة للطهي على مثل هذه الأواني، ولكن فيما يتعلق بأواني الطبخ الحديدية، يقال دائمًا أنه لا توجد آثار جانبية ويتم تصنيفها دائمًا على أنها أواني طهي غير سامة.

- استهلاك أقل للزيت فطهي الطعام في أواني الطبخ الحديدية يقلل من استهلاك الزيت، فلقد وجد أنه بالمقارنة مع المعادن الأخرى، تستخدم أواني الطبخ الحديدية كمية أقل من زيت الطهي، مما يجعل الطعام أكثر تغذية.

-درجة حرارة طهي أطول فتعتبر أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر ثقيلة الوزن، مما يسمح لها بالاحتفاظ بالحرارة لفترة أطول، وهذا يساعد في توفير الوقود كما أنه جيد لتحمير الأطعمة على درجة حرارة عالية أو على نار خفيفة.