صحة ورشاقة

دراسة .. ممارسة التمارين صباحا يسرع عملية فقدان الوزن

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.

وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.

ووفقا شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006، ولاحظ الباحثون “وجود ارتباط قوي” بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس في الصباح.

ووجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية “لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم”.

وكانت “الفئة الصباحية” تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال، الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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