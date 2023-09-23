أستراليا تستضيف مؤتمراً أكاديمياً حول تأثير تايلور سويفت

أصبح التأثير الثقافي والاقتصادي والموسيقي الهائل للمغنية الأميركية تايلور سويفت معروفاً بشكل واسع بالفعل. الآن، ستستضيف جامعة ملبورن في أستراليا مؤتمراً أكاديمياً حول «ظاهرة سويفت»، لتحليل أعمالها بشكل أكبر، والانخراط في «حوار نقدي» حول تأثير نجمة البوب على كل شيء، بدءاً من القاعدة الجماهيرية والثقافة الشعبية، إلى الأدب والاقتصاد وصناعة الموسيقى، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

من المقرر عقد المؤتمر في ملبورن في الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط) 2024، قبل أيام فقط من وصول جولة «إيراس» الخاصة بسويفت إلى أستراليا. ويضم المؤتمر 7 جامعات في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا.

وقال المنظمون إن مؤتمر «Swiftposium» يقبل الأوراق البحثية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر مجموعة واسعة من التخصصات المرتبطة بموضوعات المؤتمر، بما في ذلك علم الاجتماع، والاقتصاد، والتسويق، ودراسات النوع الاجتماعي.

أثارت شعبية سويفت الهائلة والمستمرة نقاشات حول علاقتها التي تمت رعايتها بعناية مع قاعدة جماهيرية ضخمة من «Swifties»، ومكانتها في الثقافة الشعبية، وتعقيدات الملكية الفكرية بعد قرارها إعادة تسجيل ألبوماتها الستة الأولى في الاستوديو بعد أن باعت علامتها التجارية السابقة تسجيلاتها الرئيسية.

سيركز «Swiftposium» على هذه الأنواع من الموضوعات، ويدعو إلى تقديم أوراق بحثية تتناول علاقة سويفت بالحركات الاجتماعية، مثل الحركة النسوية، وتأثيرها في الخطابات السياسية والعرقية والهوية، وتأثير جولتها في الاقتصادات المحلية والهوية الثقافية، والتفسيرات الأدبية لكلماتها.

لقد أثبت تأثير سويفت بالفعل أنه يهز الأرض حرفياً. تسبّب المعجبون الذين حضروا حفلها الموسيقي في سياتل في يوليو (تموز) بحدوث نشاط زلزالي يعادل زلزالاً بقوة 2.3 درجة، وفقاً للعالم جاكي كابلان أورباخ.

يمكن أن تحقق جولتها «إيراس» رقماً قياسياً قدره 2.2 مليار دولار في مبيعات التذاكر في أميركا الشمالية وحدها.

وحتى قبل إطلاق «Swiftposium»، كانت الجامعات في جميع أنحاء العالم قد بدأت بالفعل في تقديم دورات مرتبطة بسويفت، لدراسة كل هذه الأمور.

تطلق جامعة غينت في بلجيكا دورة أدبية جديدة هذا الخريف مخصصة للجدارة الأدبية لأعمالها الفنية. وتقدم جامعة تكساس في أوستن الآن دورة يدرس فيها الطلاب لغة سويفت، إلى جانب نصوص ويليام شكسبير وجون كيتس، بينما تقدم جامعة ولاية أريزونا دورة بعنوان «علم النفس وتايلور سويفت... موضوعات متقدمة في علم النفس الاجتماعي».

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