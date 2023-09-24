شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة نباتية تساهم فى التخفيف من آلام قرحة المعدة.. الخضراوات الورقية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان يُعتقد في السابق أن بعض الأطعمة تسبب القرحة ومع ذلك، اكتشف الأطباء أن عوامل أخرى، مثل الاستخدام طويل الأمد لمسكنات الألم أو العدوى من البكتيريا يمكن أن تكون السبب، على الرغم من أن بعض الأطعمة لا تسبب أو تعالج القرحة، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يساعدك على الشفاء بسرعة أكبر، وإليك القائمة وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".





ما القرحة؟القرحة، والتي يشار إليها أيضًا باسم القرحة الهضمية، هي "تقرحات مفتوحة تظهر على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة"، وهناك نوعان من القرحة: قرحة المعدة - التي "تحدث داخل المعدة" - وقرحة الاثني عشر - والتي "تحدث داخل الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة"، في حين أن قرحة المعدة تتطلب عادةً مجموعة من الأدوية، والطعام الذي تتناوله لا يسبب القرحة أو يعالجها، إلا أن بعضها يمكن أن يزيد الألم سوءًا، وقد تساعدك الأطعمة الأخرى على الشفاء بشكل أسرع.





الأطعمة التي تساعد في التخفيف من قرحة المعدة:توت العليق

فراولة

الكرز

خضراوات ورقية

الفلفل

جزر

بروكلي

قرنبيط

كرنب

قد تساعد هذه الأطعمة على حمايتك من البكتيريا المسببة للقرحة، عادة ما تكون القرحة ناجمة عن عدوى البكتيريا الملوية البوابية، وهذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في الحماية منها، هذه الأطعمة النباتية مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يمكنها أيضًا تنشيط وتقوية جهاز المناعة لديك.





الأطعمة التي يجب تجنبها عند الإصابة بالقرحة:الكحول

الأطعمة الحمضية

مادة الكافيين

قهوة

شوكولاتة

طعام حار

أولئك الذين يعانون من قرحة المعدة غالباً ما يعانون أيضاً من الارتجاع الحمضي، في بعض الأشخاص، يمكن لبعض الأطعمة أن تؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، الموجودة في الجزء السفلي من المريء، يمكن أن يتراكم الحمض في المريء بسهولة أكبر مع ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم، من خلال تجنب هذه الأطعمة والمشروبات أو الحد منها ومحاولة عدم تناول الطعام في وقت متأخر جدًا من الليل، يمكنك المساعدة في تقليل أعراض الارتجاع.