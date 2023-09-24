أسباب متلازمة التعب بعد الولادة وكيفية التعامل معها

تُعد الولادة عملية شاقة ومتعبة، وغالباً ما تمتد مضاعفاتها إلى فترة ما بعد الولادة أيضاً. في معظم الأحيان، يكون إرهاق الأمهات ما بعد الولادة

شكلاً من أشكال الاستجابة الطبيعية للطاقة المفقودة والمتطلبات الجسدية الإضافية التي تستمر طوال فترة الحمل. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون التعب أيضاً علامة على وجود مرض نفسي أو طبي كامن. فيما يلي وفقاً لموقع هيلث لاين أسباب وعلامات وتشخيص وعلاج متلازمة التعب بعد الولادة.

هل من الطبيعي أن تشعري بالتعب بعد عدة أسابيع من ولادة الطفل؟

الشعور بالتعب والإرهاق شائع وطبيعي وقد يستمر من أسابيع إلى أشهر بعد ولادة الطفل. ويزداد معدل التعب من 20% في فترة ما قبل الولادة إلى 50-64% في فترة ما بعد الولادة.

يعتمد مدى تعبك أيضاً على مدى تكيفك مع جدول نوم وقيلولة الطفل ومدى المساعدة التي تحصلين عليها في المنزل.

أسباب متلازمة التعب بعد الولادة

تساهم عدة عوامل في الخمول أو التعب الذي تعاني منه العديد من الأمهات خلال فترة ما بعد الولادة ومن اهمها ما يلي:

1. قصور الغدة الدرقية

قد تُصاب بعض النساء بخمول الغدة الدرقية خلال شهر إلى أربعة أشهر بعد الولادة. وسيكون التعب بعد الولادة من أعراض هذه الحالة، التي تحتاج إلى تدخل طبي، واتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي.

2. عملية الولادة

قد يستغرق الأمر ساعات والكثير من الطاقة لدفع الطفل خارج قناة الولادة كما أن التعافي من العملية القيصرية، وهي عملية جراحية كبرى في البطن، قد تجعل الأم تشعر بالتعب ذلك بالإضافة إلى أن الأدوية التي يتم تناولها لتخفيف الألم أثناء المخاض قد تجعل الأم تشعر بالنعاس والتعب بعد فترة طويلة من الولادة.

2. الرضاعة الطبيعية

تحتاج الرضاعة الطبيعية من الأم إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية لدعم الطفل، حيث يستهلك جسم الأم 25 في المائة من طاقته، مما يجعل الأم تشعر بمزيد من الإرهاق.

3. قلة النوم

قد يصعب على الأم بعد الولادة الحصول على ساعات نوم كافية، وقد تحاول أخذ قيلولة عندما يكون الطفل نائماً. ويعد النهار هو الوقت الوحيد الذي يمكن للأم إنجاز المهام اليومية، مما يتسبب في حرمانها من النوم والشعور بالإرهاق معظم الوقت.

يُعد الأرق الناتج عن التوتر والتغيرات الهرمونية بعد الولادة مشكلة أخرى يمكن أن تساهم أيضاً في زيادة الشعور بالأرهاق ما بعد الولادة.

4. الاكتئاب

يمكن أن يكون التعب أحد أعراض اكتئاب ما بعد الولادة. تشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي يشعرن بالتعب الشديد أو الإرهاق بعد أسبوع إلى أسبوعين من الولادة يمكن أن تتطور لديهن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة ويبلغن عنها بعد أربعة أسابيع من الولادة.

5. فقر الدم

يُعد السبب الرئيسي الآخر للتعب بعد الولادة هو فقر الدم، والذي ينتج عن فقدان الدم وقت الولادة، ومع ذلك يمكنك إعادة بناء مستويات الهيموجلوبين باستخدام مكملات الحديد أو الأطعمة الغنية بالحديد. لكن إذا استمررت بالإرهاق والوهن، فيجب طلب المساعدة من الطبيب.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الحمل الأول، وانخفاض مستويات الهرمون، والمغص عند الأطفال حديثي الولادة، وسوء التغذية وممارسة الرياضة يمكن أن يساهم أيضاً في التعب بعد الولادة. نظراً لأن التعب هو عرض أكثر من كونه حالة، فلا يمكن التحكم فيه أو علاجه.

كيفية التعامل مع متلازمة التعب بعد الولادة

يمكن أن تساعدك هذه النصائح البسيطة على التغلب على التعب أو الضعف الجسدي والعقلي والعاطفي.

حاولي النوم عندما ينام طفلك، حتى لو كان ذلك يتطلب النوم أثناء النهار وإذا كنت قلقة بشأن النوم لفترة طويلة، فاستخدمي المنبه.

إذا كانت الرضاعة صناعية، يمكنك تقسيم وقت تغذية الطفل مع زوجك لتجنب الشعور بالتعب.

يمكنك طلب المساعدة من أقاربك وأصدقائك، للمساعدة في مهام محددة مثل الأعمال المنزلية، أو القيام بالمهمات، أو الطبخ، أو رعاية الأطفال الأكبر سناً أو مراقبة المولود الجديد عندما تكونين مسترخية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يجعلك تشعرين بتعب أقل، حيث يتيح لك المشي يومياً في الحصول على بعض الهواء النقي، كما تساعدك الحركة على النوم بشكل أفضل.

ممارسة تقنيات الاسترخاء العميق لمدة خمس إلى عشر دقائق يومياً يساعد على تهدئة الأم.

بقاء الأم رطبة يمنحها الطاقة التي تحتاجها في اليوم ويعزز أيضاً مزاجها.

حتى لو لم يكن لدى الأم الوقت الكافي لنفسها، يمكن للأم اتخاذ خيارات غذائية صحية لتجنب إرهاق ما بعد الولادة. وتشمل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات، وتناول مكملات الفيتامينات التي يصفها الطبيب، ويجب التوقف عن القلق بشأن زيادة الوزن لأن هذا ليس الوقت المناسب لاتباع نظام غذائي قاسٍ، ومع ذلك يوصى بتجنب الحلويات والكافيين.

متى ترين الطبيب؟

الشعور بالإحباط واليأس وعدم الاهتمام بالأشياء التي كنت تحب القيام بها سابقاً.

فقدان شديد للدم (فقر الدم).

معاناة الآم من التعب الشديد أو الضعف إلى جانب زيادة الوزن غير المبررة والإمساك وجفاف الجلد (قصور الغدة الدرقية).

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