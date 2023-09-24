شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى صدرية: لقاح الأنفلونزا يقلل حدة نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم الخريف، هذا الفصل الغنى بالعدوي والفيروسات، والذي تكثر به الإصابات بنزلات البرد والأنفلزنزا، ينصح الكثيرون بضرورة تعاطى لقاح الأنفلونزا للتقليل من حدة الإصابة به وتعزيز نشاط الجسم وصحته.

الدكتور ماهر الجارحى، استشارى أمراض الصدر ونائب مدير مستشفى حميات امبابة، أوضح أن الأمصال التى تؤخذ فى خلال هذا الفترات من العام مهمة للغاية، وتوقيتها أهم.

وأكد أن المصل يساعد بشكل كبير على تخفيف حدة الأعراض الناتجة عن دور البرد والأنفلونزا، ولا يمنعها تماما كما يعتقد البعض خطئا، بل إنه يحد من خطورتها، فضلا عما سبق، فإن المصل يساعد على تقليل عدد مرات الإصابة والتى تتكرر خلال هذا التوقيت الغنى بالفيروسات والأمراض.

وشدد على أن يتم تعاطيه فى فترة محددة بعينها خلال شهور الخريف فقط، فشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هي الأهم والأوقع، عدا ذلك فلا تأثير للمصل.

وأشار استشارى الصدر إلى أن المصل لا يجب أن يكون شديد الأعراض، فليس بالضرورة أن يصيب الشخص بآلام شديدة بالجسم وارتفاع بالحرارة أو بالإصابة بأعراض البرد، بل إن أعراضه غير ثابتة ويمكن أن يسبب ارتفاعا لحرارة أحد دون آخر، ويفقد صلاحيته بعد مرور شهور الخريف؛ لأنها شهور المرض بالأنفلونزا، فأهميته تكمن فى هذا التوقيت، بعد ذلك أو قبل ذلك يصبح تعاطيه أمرا لا فائدة منه.

وأوضح أن المصل يمنع من تطور الأعراض ومن الإصابة بمضاعفات خطيرة، أهمها الالتهاب الرئوى، الأمراض الصدرية والتنفسية، أمراض الحساسية المزمنة، مشكلات الجهاز التنفسي.