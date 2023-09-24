شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من رائحة الفم الكريهة حتى بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة؟ إليك 8 أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشخص يعاني من رائحة الفم الكريهة حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، في بعض الحالات، حتى التنظيف المنتظم بالفرشاة قد لا يكون كافيًا لإزالة رائحة الفم الكريهة، وإليك بعض الأسباب وراء رائحة الفم الكريهة المستمرة ونصائح للمساعدة في الحد منها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





بعض الأسباب المحتملة لرائحة الفم الكريهة تشمل:1. غسول الفم الذى يحتوي على الكحولتحتوي بعض غسولات الفم على الكحول، الذي يمكن أن يجفف الفم ويزيد من رائحة الفم الكريهة، قد يكون استخدام غسول الفم الخالي من الكحول أو اختيار غسول الفم بالمكونات النشطة لمكافحة رائحة الفم الكريهة أكثر فاعلية.





2. جفاف الفميمكن أن يؤدي عدم كفاية إنتاج اللعاب، والذي يحدث غالبًا بسبب بعض الأدوية أو التنفس من الفم أو الجفاف، إلى رائحة الفم الكريهة عن طريق السماح للبكتيريا بالنمو وتسبب الرائحة.





3. مشاكل الأسنانيمكن للتسوس وأمراض اللثة أو التهابات الفم أن تساهم في استمرار رائحة الفم الكريهة، تخلق هذه الظروف بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإنتاج روائح كريهة.





4. بكتيريا اللسانيمكن أن تتراكم البكتيريا والخلايا الميتة على سطح اللسان الخشن، مما يؤدي إلى رائحة كريهة، إن إهمال تنظيف اللسان جيدًا أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يساهم في رائحة الفم الكريهة.





5. بعض الأطعمة والمشروباتالأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم والبصل والتوابل يمكن أن تطلق مركبات متطايرة تنتقل إلى الرئتين، مما يسبب رائحة الفم الكريهة المستمرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تناول الكحول أو القهوة أو بعض المشروبات الحمضية في ظهور رائحة الفم الكريهة أيضًا.





6. التدخينمنتجات التبغ لا تترك رائحة قوية في النفس فحسب، بل تساهم أيضًا في جفاف الفم وأمراض اللثة، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة المزمنة.





7. الحالات الطبيةبعض الحالات الصحية الأساسية مثل التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، والارتجاع الحمضي (GERD)، والتهاب اللوزتين، والتهابات الجهاز التنفسي، ومشاكل الكبد أو الكلى، والسكري يمكن أن تظهر على شكل رائحة الفم الكريهة.





8. التوتر والعوامل النفسيةيمكن أن يساهم التوتر والقلق في جفاف الفم، مما يؤدي بدوره إلى نمو البكتيريا ورائحة الفم الكريهة.

فيما يلي بعض النصائح لتقليل رائحة الفم الكريهة التي قد لا تختفي بالتنظيف بالفرشاة وحدها:

قم بتنظيف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا، واستخدم خيط الأسنان يوميًا، واستخدم غسول الفم لإزالة البكتيريا وجزيئات الطعام التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

تميل البكتيريا إلى التراكم على اللسان، لذا استخدم مكشطة اللسان أو فرشاة الأسنان لتنظيف سطح لسانك بلطف.

جفاف الفم يمكن أن يساهم في رائحة الفم الكريهة. اشربي الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة فمك وتقليل وجود البكتيريا المسببة للرائحة.

الأطعمة مثل الثوم والبصل والأطباق الحارة يمكن أن تساهم في رائحة الفم الكريهة. قلل من استهلاكها أو تجنبها تمامًا لتقليل شدة رائحة الفم الكريهة.

التدخين لا يسبب رائحة الفم الكريهة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إتلاف أنسجة اللثة ويؤثر على إنتاج اللعاب، مما قد يؤدي إلى جفاف الفم وتفاقم المشكلة.

امضغ علكة خالية من السكر أو استخدم النعناع الخالي من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من البكتيريا وإنعاش أنفاسك.

مشاكل الأنف مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التنقيط بعد الأنف يمكن أن تساهم في رائحة الفم الكريهة.

استخدم غسولًا أو رذاذًا للأنف بمحلول ملحي لتنظيف الممرات الأنفية وتقليل احتمالية رائحة الفم الكريهة.