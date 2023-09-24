نسبة الخطر مرتفعة للغاية.. كيف يهدد الشخير بأخطر إصابتين للإنسان؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يعاني واحد من كل 5 بالغين تقريبًا من الشخير ومخاوف توقف التنفس أثناء النوم؛ مما قد يسبب مشاكل في حياتهم اليومية، ويسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقال الطبيب ديفيد جارلي، من عيادة “بيتر سليب- Better Sleep” المتخصصة بالنوم: إذا تُركت الحالة دون علاج؛ فإن المصابين يكونون أكثرَ عُرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، وأكثرَ عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60%.

ويضيف “جارلي”: “على المدى الطويل، يكون الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والاكتئاب، والسكتة الدماغية، وارتفاع خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 140%”.

وحسب “جارلي”: “يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والخرف في وقت مبكر من الحياة”.

وتعتبر السمنة والتدخين والنوم على الظهر وقصور الغدة الدرقية، عوامل تزيد من فرص التعرض للحالة.

والشخير أكثر شيوعًا عند الرجال، ويزداد الخطر مع التقدم في العمر، حسب “سكاي نيوز عربية”.