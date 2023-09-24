كيف يمكن حرق الدهون بطريقة طبيعية

بيروت - نادين محمد - فقدان الوزن،حرق الدهون، التخلص من البطن البارز، الحصول على قوام نحيف جداً، جميعها أمنيات تتمنى الكثير من النساء تحقيقها. هناك سلسلة من العوامل التي تلعب دوراً لتحقيق ذلك، من بينها النظام الغذائي، نمط الحياة، ممارسة الرياضة... أيضاً هناك بعض الأنواع من الأطعمة التي يمكنها أن تساعد في تسريع عمليّة خسارة الوزن. إليك سيدتي بعض الخطوات التي من شأنها أن تساعد في فقدان بضعة كيلوات وحرق الدهون بطريقة طبيعية.

يمكن إيجاد العديد من المنتجات التي تعمل على حرق الدهون، وغالباً ما تكون ذات فعالية مشكوك فيها، كما يوجد بعض أنواع الأطعمة التي تمتلك أيضاً تلك الخاصية، غير أنها صحية أكثر من هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، تمثل الغالبية العظمى من هذه الأطعمة مكملات غذائية كبيرة لنظامنا الغذائي وتعطي كميات كبيرة من الفيتامينات والعناصر المغذية، المعادن ومضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا.

هذه الأطعمة التي تحرق الدهون تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي من أجل التخلص سريعاً من مخزون الدهون المتراكمة في أجسامنا، وسوف تساعد على خسارة الوزن، التخلص من البطن البارز والتحسين من شكل القوام.

الشاي الأخضر



هو أحد أكثر المواد شهرة لحرق الدهون في وقتنا هذا. من السهل جداً الحصول على الشاي الأخضر، إذ يتوفر في جميع المتاجر، له الكثير من الفوائد للجسم بفضل محتواه الكبير من مضادات الأكسدة بشكل أساسي. لكي تلاحظي تأثيره، يجب شرب 3 أكواب يومياً من الشاي الأخضر ويفضل دون إضافة السكر أو مع السكرين.

الشاي الأحمر أو الأسود



يشتهر أيضاً بكونه حارقاً طبيعياً جيداً للدهون، وهو أيضاً متوفر في جميع المتاجر ويمكن الحصول عليه بسهولة. ولكن عليك أن تأخذي في الاعتبار أنه يحتوي على الكثير من الثيانين والكافيين، ولهذا السبب لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من التوتر والعصبية كثيراً بشربه.

الخرشوف أو الأرضي شوكي



يشتهر بأنه حارق جيد للدهون. يمكن استهلاكه كاملاً أو أخذه على شكل منقوع الماء المستخدم في طهيه. تناوليه على معدة فارغة، ولكن تذكري أن مذاقه مر قليلاً.

الأناناس



يشتهر بكونه طعام عارضات الأزياء! ينصح بتناوله من أجل فقدان الوزن لخصائصه المدرة للبول، الأمر الذي يساعد في السيطرة على عملية احتباس السوائل في الجسم وتقليل الانتفاخات.

منقوع قشر البرتقال وقشر الغريب فروت

يشتهر كذلك بخصائصه الحارقة للدهون. وتماماً مثل الخرشوف، أي الأرضي شوكي مذاقه مر، ولكن هذه الأطعمة ذات فائدة كبيرة للجسم بسبب احتوائها على الفيتامينات ولكونها مدرة للبول.

تذكري بأن هذه الأطعمة الطبيعية الحارقة للدهون هي فقط مكملات تساعدك على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ولكن لن يكون لها التأثير المرغوب، إذا ما لم تنتبهي في المقابل إلى نظامك الغذائي وتمارسي النشاط البدني، فلا شيء يمكنه أن يحل محل الفوائد التي يقدمها نظام الحياة الصحي.

أطعمة لحرق دهون البطن



العمر، الوجبات السريعة، نظام الحياة الخامل أو المستقر، الاستعداد الوراثي، جميعها عوامل تعزز من تكون الدهون، سواء في منطقة البطن أو على الذراعين أو الفخذين، ولكنها لا تؤدي إلى الموت. بعض الأطعمة تذوّب الكرش ومن السهل إدماجها في نظامك الغذائي اليومي، ما هي هذه الأطعمة الحارقة لدهون البطن؟

القرفة



تمتلك القرفة خصائص تساعد على التنحيف. يمكنك تحضير منقوع القرفة مع ورق الغار، إذ يسهل ورق الغار عملية الهضم ويمنع الانتفاخات. تعمل القرفة كحارق للدهون من خلال قدرتها على موازنة نسبة السكر في الدم.

لصنع هذا المنقوع، عليك بإضافة 10 أوراق من الغار و3 عيدان من القرفة إلى الماء.

اتركي جميع المكونات تغلي معاً لمدة 10 دقائق، ثم خذي الخلاصة.

إذا أردت أن يكون مذاقه حلواً، يمكنك إضافة القليل من السيتفيا، البديل الطبيعي للسكر.

اشربي من هذا المنقوع مرة في اليوم وسوف ترين أن بطنك بدأ بالاختفاء.





الشاي الأخضر



الشاي الأخضر، أيضاً أحد أفضل المشروبات المنقوعة للتخلص من البطن، لأنه مادة تقلل الانتفاخات وتمنع الشيخوخة المبكرة لجسمك. يأخذ الشاي الأخضر طاقته من مخزون الدهون، وبالتالي يساعد على حرقها بشكل مباشر.

يعمل هذا المنقوع على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم وعلى تقليل حجم البطن بشكل طبيعي.

اشربي كوباً من الشاي الأخضر يومياً وتخلصي من الدهون الزائدة في البطن بشكل تدريجي.

لا تشربي أكثر من كوب في اليوم، حيث إن الشاي يحتوي على الثيانين والكفايين، وهما مادتان محفزتان وتسببان الإدمان وإذا تم استهلاكهما بإفراط فسوف يكون لهما تأثير سلبي على الجسم (خفقان القلب، عدم انتظام دقات القلب، القلق والعصبية، ومشاكل في امتصاص الحديد، خاصة إذا تم استهلاك الشاي بعد تناول الوجبة مباشرة، بالإضافة إلى نقص النوم وارتفاع ضغط الدم.

الزنجبيل



نصيحة أخرى لإذابة دهون البطن، أضيفي القليل من الزنجبيل إلى نظامك الغذائي، فجذر هذه النبتة يمتلك خصائص تعمل على حرق الدهون، الأمر الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي مساعدة الجسم على حرق كمية كبيرة من الدهون المشبعة.

خاصية أخرى يتيمز بها الزنجبيل، وهي أنه مضاد للالتهابات، ما يساعد على علاج الغازات والانتفاخات في البطن.

يمكنك تناول منقوع الزنجبيل مرة واحدة في اليوم، أو إضافة الزنجبيل إلى السلطة أو طبخه ومزجه مع الوجبات.

الأوميغا 3

لكي تتخلصي من الدهون حول البطن تناولي الأوميغا 3. هذا النوع من العناصر المغذية مضاد للأكسدة قوي يمكنه إزالة الدهون في البطن بشكل طبيعي. يكفي أن تضيفي إلى نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مرتين في الأسبوع على الأقل:

• الأسماك الدهنية: تحتوي على الدهون غير المشبعة أو الدهون الجيدة، مثل السلمون، الأنشوجة، سمك القد والرنجة.

• ثمار البحر: جراد البحر، السلطعون أو سرطان البحر، الجمبري وجراد البحر.

• صفار البيض.

• الزيوت النباتية: زيت بذور اللفت، زيت الجوز وزيت بذور فول الصويا

• البذور: بذر الكتان، بذور الشيا وبذور نبتة المريمية.

• الخضراوات: الخس، الصويا، السبانخ، البروكلي، الملفوف والخيار.

الطماطم



يمكنك أيضاً إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي لحرق الدهون، تساعد على استنزاف الدهون من الدم في الجسم، ما يساعد على تسريع عملية التمثيل. بالإضافة إلى محتواها من الفيتامين سي C ومضادات الأكسدة، فإن الطماطم غنية بالماء.

الأمر لا يقتصر على الطماطم، فالفاكهة الحمراء اللون، كالفراولة، التوت والكرز من الأطعمة المثالية لفقدان الوزن واختفاء بروز البطن، لأنها تحتوي كمية عالية من الألياف التي تمتص المواد الدهنية والسكريات وبالتالي تقليل الدهون الزائدة.

إلى جانب هذه العلاجات المنزلية لحرق دهون البطن، يجب الأخذ بالحسبان أنه من دون تغيير نمط حياتك، لن يكون بمقدورك التخلص منها. فإذا أردت أن تتخلصي من البطن، يجب أن يرافق هذه النصائح نمط حياة صحي، أساسه نظام غذائي قليل الدهون، إضافة إلى ممارسة الرياضة.

ولفقدان المزيد من الوزن الزائد، ينصح بممارسة التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب لتنشيط الدورة الدموية وتجعلك تحرقين دهون أكثر، مثل الركض، السباحة وركوب الدراجة، حيث إنها من أفضل الرياضات لتحقيق ذلك.

إذا كان هاجسك الأكبر هو الكرش، يجب تكملة كل ذلك بممارسة التمارين التي تقوي عضلات البطن وتحرق المزيد من الدهون في هذه المنطقة من الجسم.