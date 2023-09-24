شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى صحى ورياضى لمرضى السكر للوقاية من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر"IDF"، عن أنه لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، ولكن الأبحاث مستمرة لتحديد مسبباته، على الرغم من أنه لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للأشخاص اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



توصيات الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر

وتعد عادات الأكل غير الصحية وأنماط الحياة المستقرة المرتبطة بالتحضر من العوامل الشائعة التي تساهم في تطور مرض السكري من النوع الثاني، هناك أدلة دامغة من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والصين والهند واليابان على أن تغييرات نمط الحياة (تحقيق وزن صحي للجسم وممارسة نشاط بدني معتدل) يمكن أن تساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير .

يوصي الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر بالنشاط البدني على الأقل ما بين 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، لمدة لا تقل عن 30-45 دقيقة.

تتضمن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 اتباع أسلوب حياة صحي: اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الأطعمة السكرية والمعالجة، يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية لأن السمنة تزيد من المخاطر، حتى إنقاص الوزن بشكل بسيط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأخيرًا، يمكن للفحوصات المنتظمة، وخاصة للأشخاص المعرضين للخطر، اكتشاف العلامات المبكرة لمرض السكري وتأخير أو منع ظهور مرض السكري.

توصيات الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر لنظام غذائي صحي:

1.اختر الماء أو القهوة أو الشاي بدلاً من عصير الفاكهة أو الصودا أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

2.تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الخضار كل يوم، بما في ذلك الخضروات الورقية الخضراء.

3.تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا

اختر المكسرات أو قطعة من الفاكهة الطازجة أو الزبادي غير المحلى كوجبة خفيفة.

4.اختار قطع اللحوم البيضاء أو الدواجن أو المأكولات البحرية الخالية من الدهون بدلاً من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

5.اختار زبدة الفول السوداني بدلًا من الشوكولاتة أو المربى.

6. تناول خبز أو أرز أو مكرونة الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز أو المكرونة.

7.اختار الدهون غير المشبعة (زيت الزيتون، زيت الكانيولا، زيت الذرة، أو زيت عباد الشمس) بدلاً من الدهون المشبعة (الزبدة، السمن، الدهون الحيوانية، زيت جوز الهند أو زيت النخيل).