شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مخ وأعصاب يوضح المضاعفات الصحية لأورام الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفرد المصاب بالأورام الدماغية من مضاعفات صحية نتيجة نمو تلك الأورام داخل الدماغ منها ضعف القدرة على حاسة الشم والشعور بدرجة حرارة الجو، بجانب فقدان التوازن بالجسم .

قال الدكتور وليد أبو زيد، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة سوهاج في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أورام الدماغ سواء كانت سرطانية أم غير سرطانية، ويمكن أن تؤدى إلى مشاكل خطيرة، وذلك لأنَ الجمجمة صلبة ولا تحتوي على حيز ينمو فيه الورم أيضًا، إذا حدثت أورام بالقرب من أجزاء الدماغ التي تضبط وظائف حيوية، فقد تسبب مشاكل، مثل الضعف وصعوبة المشي وفقدان التوازن وفقدان جزئي أو كامل للرؤية وصعوبة في فهم أو استخدام اللغة، ومشاكل في الذاكرة.

مضاعفات صحية يسببها ورم المخ:

1.ضعف الجسم .

2. شلل فى الساق أو الذراع أو جانب من الجسم .

3. ضعف فى القدرة على الشعور بدرجة الحرارة أو البرودة أو اللمس الخفيف أو الأجسام الحادة.

4.يجعل الأشخاص غير قادرين على التعبير عن اللغة أو فهمها.

5. يزيد أو يقلل من النبض و معدل التنفس إذا كان الورم يضغط على جذع الدِماغ.

6.يقلل من اليقظة.

7. يقلل القدرة على السمع أو الشم أو الرؤية مما يتسبب فى أعراض مثل الرؤية المزدوجة وضعف النظر .

وهناك أعراض شائعة أخرى لورم الدماغ مثل الدوار وفقدان التوازن وعدم التنسيق مع الاخرين ، وبعض أورام الدماغ، وهي الأورام الأولية عادة، إلى نوبات صرعية.