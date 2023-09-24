شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق طبيعية لتقليل الالتهابات فى الجسم.. أبرزها تقليل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون للالتهاب المزمن أو المفرط آثار ضارة على الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لتقليل الالتهابات في الجسم، بحسب موقع health shot.



طرق طبيعية لتقليل الالتهاب ما الذي يسبب التهاب الجسم؟يمكن أن يحدث الالتهاب في الجسم لأسباب مختلفة. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب 1. اضطرابات المناعة الذاتيةاضطرابات المناعة الذاتية هي الحالات التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهاب مزمن. العديد من أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية، أكثر انتشارًا لدى النساء. ما الذي يسبب التهاب الجسم؟يمكن أن يحدث الالتهاب في الجسم لأسباب مختلفة. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب 1. اضطرابات المناعة الذاتيةاضطرابات المناعة الذاتية هي الحالات التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهاب مزمن. العديد من أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية، أكثر انتشارًا لدى النساء.

2. التقلبات الهرمونيةالتغيرات الهرمونية طوال حياة المرأة يمكن أن تؤثر على الالتهاب. تعد دورات الحيض والحمل وانقطاع الطمث فترات من التقلبات الهرمونية الكبيرة التي يمكن أن تساهم في ظهور الأعراض المرتبطة بالالتهاب.

3. التوتر المزمنالضغط النفسي يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم. غالبًا ما تواجه النساء ضغوطات فريدة تتعلق بالعمل والضغوط الأسرية والمجتمعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال. 4. النظام الغذائي والتغذيةيمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي سيئ غني بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية إلى التهاب مزمن. هذا هو السبب في أن الأكل الصحي هو الطريق الصحيح. 5. السمنةترتبط السمنة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة في جميع أنحاء الجسم. وبما أن النساء يمكن أن يكونن أكثر عرضة لزيادة الوزن، خاصة أثناء التغيرات الهرمونية، فإن السمنة يمكن أن تكون عاملاً مهمًا في المشكلات الصحية المرتبطة بالالتهاب.

طرق تقليل الالتهابات في الجسممن المهم تقليل الالتهابات في الجسم لأنها قد تساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. فيما يلي بعض الطرق الطبيعية لإدارة الالتهاب:

1. النظام الغذائي المضاد للالتهاباتلتقليل الالتهاب، قم بزيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن العثور عليها في الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين)، وبذور الكتان، والجوز. سوف يشكرك جسمك على النظام الغذائي المضاد للالتهابات. 2. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدةالفواكه والخضروات مثل التوت والخضر الورقية والمنتجات الملونة التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكنها مكافحة الالتهاب.

3. الحد من الأطعمة المصنعةالأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المكررة والدهون غير الصحية والمواد المضافة يمكن أن تعزز الالتهاب، لذا قم بتقليلها أو إزالتها من نظامك الغذائي.

4. اختر الحبوب الكاملةاختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان بدلًا من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض. لذا، إذا كنت تبدأ يومك بالخبز الأبيض، فقد حان الوقت للبحث عن بديل.

5. ممارسة التمارين الرياضية بانتظامكن منتظمًا عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني مثل التمارين الرياضية أو تدريبات القوة أو اليوجا. ويقول الخبير إن التمارين الرياضية تساعد على تقليل الالتهاب عن طريق تنظيم جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة.

6. إدارة الإجهادممارسة تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل وتمارين التنفس العميق واليقظة. يمكن أن يساهم التوتر المزمن في حدوث الالتهاب، لذا فإن التحكم فيه أمر مهم للغاية.

7. النوم الكافيلا تنام متأخرا وتستيقظ مبكرا. حاول الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. أنماط النوم السيئة وقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب.

8. إدارة الوزنإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فحاول الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. إذا كان هناك أنسجة دهنية زائدة، فيمكن أن تنتج مواد التهابية.