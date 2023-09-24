خطوات أساسية لكل عروس من أجل الحفاظ على الصحة الجلدية باكراً

إن حجر الزاوية في أيّ روتين جيد للعناية بالبشرة وحماية الصحة الجلدية، هو تنظيف البشرة، يليه تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس؛ فإذا لم تقومي بتنظيف وجهك بانتظام وإزالة المكياج والملوثات كل ليلة عنها؛ فسوف تعاني بشرتك من الالتهابات والمشاكل الجلدية المختلفة.

للعروس، ولكل أنثى، ينصح الأطباء والاختصاصيون باتباع خطوات التنظيف، والوقاية من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية، والترطيب، واختيار المستحضرات الطبية- التجميلية الفعّالة والتي تمَّ تصنيعها وفقاً لأحدث التطورات العلمية.

مرحلة جديدة للعناية بالجلد

نحو مرحلة جديدة في مجال العناية بالبشرة، احتفلت مجموعة فتّال، بالشراكة مع PCA Skin، من خلال فعالية ضمّت عدداً من الأطباء والإعلاميين والمتخصّصين في عالم العناية بالبشرة، للإعلان عن رؤية جديدة في مجال العناية بالصحة الجلدية.

طريقة الحفاظ على بشرة مشرقة

لتجنّب الوصول إلى مرحلة التصبُّغات الجلدية والبُقع الداكنة والحروق التي لا يمكن عكسها، يجب أن يتم تطبيق واقي الشمس بعنصر حماية SPF50 يومياً وبوتيرة منتظمة، عند الخروج إلى الهواء الطلق، والتعرّض للشمس وفي جميع فصول السنة، مع مراعاة إعادة تطبيقه كل ساعتين عند التعرّق، وعند السباحة في فصل الصيف، كما أكدت المديرة الإقليمية في شركة فتّال، لينا أبي فرح، لـ«سيدتي نت».. فيما أكّد الأطباء، خلال الفعالية، على أن التقشير باستعمال المستحضرات الطبية- التجميلية Dermo- cosmetics الحديثة والموثوقة، هو حلٌّ ممتاز للحفاظ على إشراق البشرة؛ فالتقشير المنزلي يساعد على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة.

هذا وشدد أطباء الجلد على الإناث صغيرات السن واللواتي بدأن بتطبيق المكياج للتوّ، أن يلجأن إلى تنظيف البشرة كل يوم جيداً قبل الإخلاد إلى النوم، وإلى تطبيق مستحضر الوقاية من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل؛ للحفاظ على بشرة نظيفة وصحية؛ بعيداً عن المشاكل لمدى الحياة.

الوقاية ضرورية خلال الحمل

وللعروس المقبلة على الزواج وعلى الإنجاب تقول الخبيرة لينا أبي فرح، إن عليها الحفاظ على بشرتها بتقديم الترطيب اليومي اللازم من الداخل، بشرب كمية وفيرة من الماء، ومن الخارج بواسطة المستحضرات المرطّبة، والتنظيف الذي تحدثنا عنه، والوقاية من أضرار الشمس، واستشارة الطبيب الاختصاصي في الأمراض الجلدية؛ للاطلاع على ما يُلائمها من علاجات جديدة تتبع أحدث التطورات التكنولوجية في مجال العناية بالبشرة.. فهذه هي الأسس لتجنُّب المشاكل الجلدية، والحفاظ على بشرة مشرقة ونضِرة وصحية.

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