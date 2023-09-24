أسئلة تجعل الحوار مع طفلك ممتعاً

ثبت أن الأطفال يقلدون كلمات وأنماط وروتين وسلوك والديهم ومن يقومون برعايتهم، فإذا كنت تبحثين عن طريقة لإشراك طفلك وحثه على التحدث، ففكري في هذه الأسئلة الممتعة التي يمكنك طرحها على أطفال رياض الأطفال والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة والأطفال الأكبر سناً؛ كي تتمكني من تحفيزهم دائماً على الاستمرار في الاستفسار، لذلك نجمع لك هذه الأسئلة الممتعة، التي تمكنك من جعل التواصل أكثر طرافة، كما يصفها الاختصاصيون التربويون.

أسئلة ممتعة للأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة

طفلك في هذه المرحلة يتعرف إلى العالم الخارجي، لذلك عليك فهم دواخله، وأحلامه وطموحاته وأهدافه ومخاوفه بشكل أفضل، ستساعدك هذه الأسئلة على إجراء حوار بينكما بشكل طريف:

إذا كان بإمكان حيواناتك المحنطة التحدث، فماذا تعتقد أنها ستقول؟

ما هو شعورك عندما أعانقك؟

لو رسمت كل ما يخطر في بالك، ماذا سترسم الآن؟

ما هي الأصوات التي تفضلها أكثر؟ ولماذا؟

لو كنت ستقضي اليوم كله بالخارج، ما هي الأنشطة التي ستمارسها؟

ما هي أفضل الطرق لصنع الحصن؟

كيف تعتقد أن الحيوانات تتواصل؟

صف يوماً رائعاً: ما الذي تفعله ويجعله مميزاً؟

ما الحيوان الذي يمكن أن يصبح سائقاً عظيماً؟

من هي شخصيتك المفضلة في القصص القصيرة؟

10 أسئلة يجب عليك طرحها للتعرف إلى أداء طفلك في المدرسة

أسئلة ممتعة لطرحها على أطفال في عمر الروضة

هذه الأسئلة ستحتاجينها، بعد قضاء طفلك ليوم طويل في المدرسة، هنا يأتي دورك للتواصل معه، من خلال هذه الأسئلة الممتعة:

هل فكرت يوماً في إعادة تسمية ألوان أقلام التلوين الخاصة بك؟

ما هي شخصية الفيلم أو التلفزيون أو الكتاب التي تجعلك تضحك أكثر؟

لو فتحت محلاً.. ماذا ستبيع؟

ما اسم بطلك الخارق، وما هي الصلاحيات التي تمتلكها؟

إذا كان بإمكانك زراعة أي شيء في الفناء، فماذا سيكون؟

ماذا تستمتع بتقديمه للناس؟

هل ابتسمت أو ضحكت أكثر اليوم؟ علامَ ضحكت؟

تظاهر أنك طاهٍ وأخبرني عن مطعمك: ما هي الأطعمة التي تقدمها؟

أين ترغب بالسفر؟ ولماذا؟ كيف ستصل إلى هناك؟

لو كان بإمكانك أن تسأل حيواناً برياً أي سؤال، ماذا ستسأل؟

أسئلة ممتعة للأطفال الأكبر سناً

مع نمو أطفالك، تنمو مهارات التواصل لديهم أيضاً، لكن هذا لا يعني أنهم كتاب مفتوح. استخدمي هذه الأسئلة لتحمسي طفلك على الحديث عن يومياته، وما يسعده، وما يحزنه:

ما الذي تحب أن تحلم به في أحلام اليقظة؟

ما هو الشيء الذي تعتقد أنني قد لا أعرفه عنك؟

ماذا كان أصدقاؤك يفعلون؟

ما هي الذكرى التي تجعلك سعيداً؟

ما الذي تتطلع إليه عندما تستيقظ؟

لنفترض أنك على الشاطئ: ما هو أول شيء تفعله؟

ما الذي يجعلك تشعر بالشجاعة؟

ما الذي يجعلك تشعر بالحب؟

كيف تظهر للناس أنك تهتم؟

لو كان بإمكانك التبرع بمبلغ 100 دولار لجمعية خيرية، أي مؤسسة خيرية ستختار؟

ما فائدة الأسئلة المفتوحة على أطفالك؟

هناك فوائد كبيرة لطرح أسئلة على الأطفال تتطلب أكثر من إجابات "نعم" أو "لا".. وهي كالآتي:

1 - يساعد طرح الأسئلة على تطوير لغتهم وتواصلهم وتفكيرهم النقدي ومهاراتهم الاجتماعية.

2 - تعمل المحادثات المفتوحة أيضاً على تعزيز الإبداع واحترام الذات والثقة.

3 – تساعدك الأسئلة والاستماع إلى إجابات أطفالك على التعرف إليهم وإلى كيفية عمل عقولهم بشكل أفضل، مما يعمق الرابطة بينكما.

كيفية طرح أسئلة مفتوحة

سواء كان طفلك في روضة الأطفال أو المدرسة الابتدائية، يمكنك استخدام الأسئلة المذكورة أعلاه لبدء المحادثة. لكن هذه الأفكار هي مجرد نقطة بداية، ويمكنك اتباع الآتي:

1 - اسألي طفلك عن أي شيء في الماضي، أو عن حياته اليومية الحالية، أو عن المستقبل.

2 – دعي أسئلتك تدور على أرض الواقع أو الخيال.. حيث يمكن أن تكون سخيفة أو جدية أو معقولة.

3 - يمكنك أيضاً أن تطرحي على طفلك الأسئلة التي يطرحها هو عليك. فإذا سألوك عن رأيك في شيء ما، ببساطة قومي بتغييره بسؤالك وردي "ما رأيك؟".

4 - إذا كان طفلك يحب الأبطال الخارقين أو كرة القدم أو البيانو أو الرسم، فاطرحي عليه أسئلة تتعلق بهذه المشاعر.

5 – شجعيه على المناقشة، بحيث لا يكتفي بكلمة "لا" أو "نعم" في إجاباته، مثل: "ماذا تتمنى أن يحدث لو..."، "ماذا تعتقد أنه سيحدث لو..."، "ماذا ستفعل..."، "كيف يمكننا..."، و"لماذا تعتقد...".

6 - اطرحي هذه الأسئلة على أطفالك في أي وقت وفي أي مكان. ومع ذلك، فإن اختيار لحظة ومكان يكون فيه طفلك مركزاً وهادئاً وغير متسرع قد يؤدي إلى إجابات أكثر تعمقاً، كلما قل عدد عوامل التشتيت، كان ذلك أفضل أيضاً.. مثل ركوب السيارة، ووقت النوم، والانتظار في الطابور.

7 – تعتبر طاولة العشاء مساحة رائعة لهذه المناقشات، حيث من المرجح أن تحظى باهتمام طفلك الكامل في تلك الأوقات.

8 - لا تقلقي إذا لم يكن طفلك متحمساً جداً في البداية للإجابة عن أسئلتك. ولا تتعجلي إجابته أو تنتقلي إلى سؤال آخر بسرعة كبيرة. إن السماح لطفلك بأخذ وقته يظهر أنك مهتمة حقاً بما سيقوله، وليس مجرد السؤال آلياً.

9 – تأكدي من أن تكون الأجواء مرحة ومفيدة، وقدمي إجاباتك أنت أيضاً.

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