أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي في سن انقطاع الطمث والوزن

ثمة الكثير من العوامل التي تؤثر في عملية الأيض، ولا سيما التقدم بالعمر."سيدتي نت" يطلعك على أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي في سن انقطاع الطمث في التقرير الآتي:

ما هو التمثيل الغذائي

التمثيل الغذائي، هو العملية الداخلية التي يُنفق الجسم من خلالها الطاقة ويحرق السعرات الحرارية. يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحفاظ على حركة الجسم، حتى أثناء الراحة أو النوم، عن طريق تحويل الطعام والمواد المغذية التي تستهلكينها إلى طاقة يحتاجها جسمك من أجل التنفس، وتدوير الدم، ونمو الخلايا وإصلاحها وكل ما يبقيك على قيد الحياة. تتفاوت سرعة عملية التمثيل الغذائي من شخص إلى آخر، تبعاً لعوامل عديدة منها: عمر الشخص وجنسه ومستوى النشاط البدني الذي يقوم به.

يقول الدكتور تشيه هاو لي، أستاذ علم الوراثة والأمراض المعقدة في كلية T.H. بجامعة هارفارد: "قد يكون التمثيل الغذائي لدى الأشخاص سريعاً، أو بطيئاً، أو متوسطاً، بغض النظر عن حجم الجسم وتكوينه".

كيف يتأثر التمثيل الغذائي مع التقدم في السن؟

يؤثر العمر أيضاً في عملية التمثيل الغذائي، إذ يمكن أن تتباطأ على مر السنين، حتى لو بدأت بوتيرة سريعة في مقتبل العمر. تظهر الاختلافات في عملية التمثيل الغذائي وسرعته في مدى سهولة أو صعوبة اكتساب الأشخاص للوزن أو فقدانه. يحرق التمثيل الغذائي البطيء سعرات حرارية أقل، ما يعني تخزين المزيد على شكل دهون في الجسم؛ ولهذا السبب يواجه بعض الأشخاص صعوبة في فقدان الوزن بمجرد خفض السعرات الحرارية. يؤدي التمثيل الغذائي السريع إلى حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، وهو ما يفسر سبب تمكن بعض الأشخاص من تناول الكثير من الطعام وعدم اكتساب الوزن الزائد.

لكن، لا يمكنك إلقاء اللوم بشكل كامل على عملية التمثيل الغذائي البطيئة في زيادة الوزن، كما يقول الدكتور لي: "الحقيقة هي أن عملية التمثيل الغذائي غالباً ما تلعب دوراً ثانوياً". "إن أهم العوامل في اكتساب الوزن مع تقدمك في العمر غالباً ما تكون سوء التغذية وقلة النشاط".

انقطاع الطمث وزيادة الوزن

إن زيادة الوزن أمر شائع جداً بعد انقطاع الطمث. حوالي 30% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 إلى 59 عاماً لا يعانين من زيادة الوزن فحسب، بل من السمنة المفرطة. إلى ذلك، هذا هو دور العوامل الوراثية في الإصابة بالسمنة. تعرفي إليها.

أما مخاطر زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث فعديدة، منها:

ارتفاع ضغط الدم؛

أمراض القلب؛

السكري، على سبيل المثال لا الحصر.

لماذا تحدث زيادة الوزن غالباً بعد انقطاع الطمث؟

من المحتمل أن يكون السبب مزيجاً من العوامل المتعلقة بانقطاع الطمث والشيخوخة، مثل:

تأثير هرمون الإستروجين:

يساعد هرمون الإستروجين في التحكم في وزن الجسم. قد يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين أيضاً إلى انخفاض معدل الأيض، وهو المعدل الذي يحول فيه الجسم الطاقة المخزنة إلى طاقة عاملة. تشير بعض الأدلة إلى أن العلاج بهرمون الإستروجين يزيد من معدل الأيض أثناء الراحة لدى المرأة. قد يساعد هذا في إبطاء زيادة الوزن. قد يؤدي نقص هرمون الإستروجين أيضاً إلى استخدام الجسم للنشويات والسكر في الدم بشكل أقل فاعلية، مما قد يزيد من تخزين الدهون ويجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

التقدم بالعمر:

مع تقدم المرأة في العمر، تحدث العديد من التغييرات الأخرى التي تساهم في زيادة الوزن.

قلة ممارسة الرياضة:

ستون بالمائة من البالغين لا يمارسون النشاط الكافي، ويزداد هذا مع التقدم في السن. بما في ذلك، فقدان كتلة العضلات، مما يقلل من عملية التمثيل الغذائي أثناء الراحة، ويسهل زيادة الوزن.

يمكن تسريع عملية التمثيل الغذائي البطيئة بشكل طبيعي، بالقيام بمزيد من التمارين الرياضية إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي.

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